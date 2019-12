Slik jobber de for å redde livet hennes

– I helsevesenet har vi en egen personellgruppe som er utdannet utelukkende for å håndtere denne maskinen. De kalles perfusjonister, forteller barneanestesilegen.

En pasient kan være tilkoblet ECMOen i lange perioder. Noen ganger i flere uker. Maskinen erstatter både hjerte og lunger. Den trekker oksygenfattig blod og CO2 ut av pasienten og tilsetter oksygen, før den fører litt varmere blod tilbake årene.

Dette må du vite om kaldt vann Rundt 75 prosent av alle drukningsulykker i Norge skjer etter at en person faller i vannet fra land eller fra en båt. I et ikke-planlagt møte med kaldt vann, reagerer kroppen med kuldesjokk. Kunnskap om kaldt vann og kuldesjokk kan redde ditt og andres liv. Hva er kuldesjokk?

Faller du ut i vann som er 15 grader eller kaldere, får kroppen kuldesjokk. Pusten blir raskere og ukontrollert, enten du vil eller ikke. Det er farlig, særlig hvis du havner under vann og puster det inn i lungene. Kuldesjokk er en av de viktigste årsakene til at folk drukner. Hva gjør jeg om jeg havner i kaldt vann? Behold roen, og bekjemp ønsket om å plaske rundt! Len deg bakover, og flyt på ryggen med armer og bein i stjerneformasjon. Beveg armer og bein forsiktig om du trenger det for å holde deg flytende. Flyt til kuldesjokket har gitt seg, og du har kontroll på pusten din. Det tar fra 60 til 90 sekunder. Planlegg neste steg. Rop om hjelp, varsle på annet vis, eller svøm i trygghet om det er realistisk. Er du ved en båt eller et skjær, er det sannsynligvis lurest å holde seg der. Tenk gjennom dette på forhånd, og del kunnskapen med resten av familien! Påvirker kaldt vann svømmeferdighetene?

Ja, du kan ikke forvente å svømme like langt, fort og godt i kaldt vann som i et oppvarmet basseng. Selv om det tar tid før kroppstemperaturen synker, blir bein og armer raskt mye kaldere. Muskler og nervesystemet fungerer dårligere – og det går ut over svømmeferdighetene. Dette kan ta fra to til 15 minutter, avhengig av hvor kaldt vannet er. Kilde: Redningsselskapet

Slik fungerer den som et kunstig hjerte mens man venter på at pasientens temperatur skal stige og at hjertet skal begynne å slå av seg selv igjen.

En tredel drukner om vinteren

Tall fra Redningsselskapet viser at rundt en tredel av alle drukningsulykker skjer i vinterhalvåret. Nedkjølingen som skjer i vannet kan i seg selv gi hjertestans. Men kaldt vann er ikke utelukkende negativt.

– Du tåler oksygenmangel bedre dersom du samtidig er kald, forklarer Grindheim.

Noe tyder også på at små barn har større sjanse for å overleve drukning enn voksne.

– Det er indikasjoner på at barn tolererer oksygenmangel bedre enn voksne. Det har nok sannsynlig med det å gjøre at barn har større rehabiliteringspotensiale enn hva voksne har. Selv om visse hjernefunksjoner går tapt, er det en mulighet for at andre deler av hjernen helt eller delvis overtar de funksjonene, forklarer hun.

Etter en ukes intenst arbeid for å redde livet til ettåringen, opplyser politiet i Tromsø at tilstanden hennes fremdeles er livstruende.