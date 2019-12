Avskriver Citys tittelsjanse: – Spent på hva som skjer nå

Man. City - Man. United 1-2

Det er spilt 16 serierunder denne sesongen, men allerede har Manchester City tapt like mange poeng som hele forrige sesong.

Det er allerede en luke på 14 poeng fra City på tredjeplass til serieleder Liverpool, som har avgitt kun to poeng denne sesongen.

– De er ute av kampen om ligatittelen. Jeg sa at før kveldens kamp at det var tvilsomt. Nå er gapet for stort. Det er opp til Leicester å gi Liverpool kamp, men de er avhengige av at Liverpool kollapser, mener tidligere Manchester United-spiller Darren Fletcher i TV 2s Premier League-studio.

– Det er ikke det samme Manchester City som forrige sesong. Det er ikke den samme intensiteten, og de har mistet spillere som Aymeric Laporte (langtidsskadet) og Vincent Kompany. Fernandinho er midtbanespiller, ikke midtstopper. Det er store problemer, sier Fletcher.

– Champions League definerer

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er enig med United-helten i at Manchester City og Pep Guardiola kan glemme å vinne ligaen igjen.

– Jeg er spent på å se hva som skjer nå og hva dette gjør med Guardiola. Dette er nesten det lengst nede han har vært i hele sin karriere. De taper kamper og spiler ikke den fotballen han vil at de skal spille. De sliter. Selvfølgelig kan City gå for å vinne Champions League, men der er det små ting som kan avgjøre. Du kan ikke stole på at du vinner den. Det er for vanskelig til det. Jeg er spent på hva som skjer nå, sier Stamsø-Møller.

Guardiola har ikke vunnet Champions League siden 2011 med Barcelona.

– Champions League er det som kommer til å definere sesongen nå. Han kommer til å være desperat etter å vinne Champions League, og det har han fortsatt ikke gjort med City, sier Fletcher, som forventer at Manchester City kommer til å forsterke stallen når overgangsvinduet åpner neste måned.

– Men de vinner ikke Champions League med måten de spiller på nå. De har kvalitet og kan slå alle, men på en større scene må de forsvare seg bedre. De må opp på samme nivå som forrige sesong om det skal være realistisk, fortsetter den pensjonerte Premier League-midtbanespilleren.

Guardiola: – Vår plikt å fortsette

Guardiola er klar på at hans lag kommer til å fortsette jakten på Liverpool.