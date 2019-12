Manchester City-Manchester United 1-2

Ole Gunnar Solskjærs menn rystet Manchester City i første omgang, og dro i land en råsterk 2-1-seier etter scoringer av Marcus Rashford og Anthony Martial.

Og det er nettopp Rashford og Solskjær som tildeles den høyeste børskarakteren. De får begge en åtter.

– Treffer meget godt på kampinngangen. Går for kontringer og det funker! I tillegg har han en klar plan når de blir presset lavt av City. Midtbanespillerne følger løp inn bak backene og de klarer å lede mye av spillet inn i banen. De blir meget hardt presset på slutten av 2.omg. Genialt grep av Solskjær i gå over til fem bak! Det reddet seieren. Imponerende å se hvor god selvtillit flere av spillerne har fått under Solskjær, spesielt Rashford. Men synes også de ser tryggere ut i frispillingen som er en viktig del av spillet mot City, en av få muligheter til å ha ballen og få til et eget spill, konkluderer Gulbrandsen om Solskjær.

For Rashford er dommen følgende:

– Setter fart og utfordrer motstanderen hver gang han blir rettvendt. Dette skaper også situasjonen som gir United straffe, som Rashford setter sikkert ned i hjørnet denne gang. Får en stor mulighet etter en kontring og pasning av Fred, prøver å curle den rund Ederson på første berøring, men ballen går utenfor. Setter også en i tverrliggeren etter et frekt forsøk der han står nesten i ro i skuddet. Meget god kamp.



Sjekk Solveig Gulbrandsens spillerbørs og sett din egen karakter: