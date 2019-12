Konstantinos (12) får støtte fra uventet hold

TV 2 fortalte fredag at Konstantinos (12) må ha egen inntekt for at moren Johanna (44) skal få opphold i Norge.

Dette til tross for at moren har to jobber og ikke har noe problem med å forsørge familien.

– Jeg synes det høres ut som en veldig firkantet tolkning av regelverket. Det at man skal forsørge seg selv er veldig viktig, og at man følger opp det, men denne familien kan forsørge seg selv. Da mener jeg det burde vært mulig å finne praktiske løsninger, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim, til TV 2.

Johanna og hennes to sønner kom til Norge sammen med hennes eksmann for snart fire år siden. Han valgte å reise tilbake til Hellas i 2017.

De greske brødrene, som er EØS-borgere, trivdes med venner og skole. Johanna var i full jobb, og på grunn av dette så de ingen grunn til å flytte.

– Det er perfekt for oss her. Ungene gjør det supergodt på skolen, fortalte hun.

Kan bli splittet før jul

Johanna er opprinnelig fra Peru, og siden det også i Hellas tar årevis å få statsborgerskap, har hun fortsatt statsborgerskap fra Peru.

Sønnen Konstantinos er nøkkelen til opphold i Norge, fordi EØS-borgere har rett til å ha familien med seg, men UNE vil likevel ikke gi moren familiegjenforenig med sønnen.

Han må ha egen inntekt for å ha rett til å ta med familiemedlemmer etter EØS-regelverket, påstår UNE.

– Dersom man som EØS-borger ønsker å oppholde seg i Norge, og også ha familiemedlemmer her, så må man forsørge seg selv og eventuelt familiemedlemmer, uttalte avdelingsleder Marianne Granlund i UNE til TV 2.

Familiens advokat Felix Olivier Helle mener UNE feiltolker EØS-reglene når de nekter Johanna familiegjenforening med sønnen i Norge.

– Hvis barn skal kunne utøve rett til fri bevegelighet, da må foreldrene kunne bli med og forsørge dem.

Helgheim mener det er for drøyt å kreve at den 12 år gamle greske statsborgeren må ha egen inntekt for at moren skal få innvilget opphold i Norge.

– Det er veldig viktig å følge loven. Den har en intensjon om at ikke innvandrere skal bli en byrde for samfunnet, så det må man følge nøye, men her er intensjonen oppnådd i og med at familien kan forsørge seg selv, og da mener jeg man må få lempet til reglene så familien får bli, sier han.

–Urettferdig mot familien

Helgheim mener utlendingsmyndighetene bør være opptatt av helt andre forhold.

– Det er urettferdig at denne familien skal bli sendt ut. Tilreisende tiggere som ikke kan forsørge seg selv, og som ikke har lov til å være her, de blir ikke forfulgt, mens en familie som kan forsørge seg selv, som er i arbeid og som åpenbart ikke er et problem, må ut, sier han.