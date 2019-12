«Mannen som hatet kvinnehåndball»

Det er små marginer i toppidrett!

Få har fått merke det sterkere på kroppen den siste uken enn Danmarks landslagssjef Klavs Bruun Jørgensen.

Før danskenes siste gruppekamp mot regjerende verdens- og europamester Frankrike, så var det bare snakk om hvilken fiasko det ville være for Danmark dersom de røk ut i gruppespillet.

Jeg tipper listene med aktuelle nye landslagssjefer allerede var laget i danske sportsredaksjoner.

For nå var det slutt på tålmodigheten med Bruun Jørgensens prosjekt. Han gikk til og med så langt som selv å si at han ville trekke seg dersom det ikke ble suksess i VM.

Men så ville tilfeldighetene det sånn at Danmark kjempet seg til en imponerende seier over Frankrike, og plutselig var han genierklært i stedet.

Kampen mot Frankrike var en av de beste forsvarskamper de danske piger noen gang har spilt. Og bakerst var Sandra Toft utenomjordisk. Nesten på Cecilie Leganger-nivå.

Nå får han litt pusterom og tid til å fortsette jobben sin mot OL i Tokyo.

Første gang jeg ble gjort oppmerksom på Bruun Jørgensen, var da vi fikk danske tv-kanaler på 1990-tallet. Endelig en mulighet til å se dansk håndball.

Og det var spesielt et lag som vant hjertet mitt, og det var Virum Sorgenfri. Med profiler som Peter Nørklit, Ian Marko Fog, Jeppe Haugaard, Jannick Secher og ikke minst Klavs Bruun Jørgensen.

De spilte en herlig og hurtig håndball. Og mest underholdende å se på av dem alle var kruttønnen på høyreback; Klavs Bruun Jørgensen.

Bare 184 centimeter høy, men med en venstrearm av en annen verden. Underarmskuddet hans sitter fortsatt i minnet. Det er mange av dagens spillere som gjort mye for å få det håndleddet han hadde.

Han kommer fra en skikkelig håndballfamilie. Både mor og far spilte håndball, og storesøster Sisse og storebror Peter spilte landskamper for Danmark. Selv spilte han 185 ganger med det danske flagget på brystet.

Selvfølgelig fant han også sin kone i håndballen. Rikke Hørlykke har vunnet både EM og OL med det danske landslaget.

Men at han skulle bli trener for det danske kvinnelandslaget var det nok ikke så mange som så for seg da han syrlig uttalte seg om kvinnehåndball.

– Det er noe med temperamentet og tempoet som ikke passer meg. Det er greit for dem på deres nivå, men ikke for meg. Selv om jeg må si at jentene trener godt her i klubben. Jeg skal passe meg for å utelukke det helt, men det skal gå mye vann gjennom elven før jeg blir dametrener, sa han til Lemvig Folkeblad.