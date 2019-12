Manchester United rystet City – Solskjær hylles for kampplanen

– Manchester City har vært naive og trodd at de skulle vinne komfortabelt. De har ikke respektert Manchester United, som ikke har kommet med respekt. Solskjær fortjener ros, for han har truffet med kampplanen og hatt troen på laget, fortsetter Fletcher.

På få dager har Solskjær slått lagene til både José Mourinho og Guardiola.

– Var dette et lite frempek på visjonen Solskjær har for sitt Manchester United? Et ungt lag med fart og energi. Det var det som la grunnlaget for denne triumfen, sier TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker.

– Det er en enorm triumf som er fundert på den taktiske planen Solskjær la. Han ville sjokkere og true City, og han lyktes enormt godt i en halvtime før pause. Så var det en forsvarskamp, men de gjorde også det bra mot dette stjernegalleriet, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Straffespark etter VAR-sjekk

Kampen bølget frem og tilbake i åpningen, men etter hvert var det Manchester United som skapte de største sjansene. Midtveis fikk United straffespark med VAR-bruk da Marcus Rashford ble felt av Bernardo Silva.

– Klart straffespark. Bernardo Silva hadde ingen intensjon om å ta ballen. Han går bare rett inn i Rashford. Bernardo trenger ikke å gjøre det, for Fernandinho er i sikring, sier Fletcher i TV 2s Premier League-studio.

Rashford var iskald da han trillet inn 1-0 bak Ederson fra elleve meter. Få minutter senere kunne spissen doblet ledelsen, men skuddet gikk i tverrliggeren.

I stedet var det spisspartner Anthony Martial som sørget for 2-0 etter 29 minutter. Etter fine kombinasjoner med Daniel James vendte franskmannen opp inne i 16-meteren og banket ballen i det nærmeste hjørnet.

City ville ha straffespark

Ti minutter etter 2-0-scoringen fikk Gabriel Jesus en enorm mulighet til å redusere, men headingen ble for svak. På overtid ville Manchester City ha straffespark da Kyle Walkers innlegg traff en taklende Fred i armen.

– Når han har armen bak ryggen, er det alltid en fare for at det ser unaturlig om han flytter på den og ballen treffer. Du hadde funnet dommere som mener at det der er straffe, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Tidligere i omgangen hadde også Victor Lindelöf en ball i armen som ikke ble dømt straffespark på. City-manager Pep Guardiola var rasende på sidelinjen.

I andre omgang ble det en ren forsvarskamp for Manchester United, som ble presset langt tilbake av vertene. City skapte flere farligheter, men en god David De Gea og svake avslutninger sørget for at det lenge sto 2-0.

Med fem minutter igjen å spille fikk Manchester City reduseringen da innbytter Nicolás Otamendi headet inn 1-2. Sekunder senere måtte De Gea gjøre en meget god redning for å hindre utligning. City fortsatte å presse på i de siste minuttene av kampene, men United klarte å holde unna til 2-1-seier.