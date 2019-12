Hvorfor snakker vi ikke mer om lukkede kristne menigheter?

Noe av det vanskeligste for Amble og meg var å få de som fortsatt er aktive i trossamfunnene i tale. De har vært livredde for å snakke. Vi møtte en mann på et hotellrom, og ga ham nyinnkjøpte klær, sånn at han ikke kunne gjenkjennes på TV. Stemmen er dubbet av en skuespiller, og ansiktet er sladdet. Han vet at hvis det lekker ut at han er en av våre kilder, så mister han hele familien sin.

Frykt for konsekevenser

En annen person på innsiden av en annen kristen menighet hadde også mye på hjertet. Dessverre trakk vedkommende seg når episoden var nesten ferdig. Selv om denne personen var fullstendig anonymisert, trodde vedkommende at telefonen var hacket og at menigheten hadde funnet ut at TV 2 var i kontakt med hun/han. Etter å ha sett hvor redd personen var, fjernet vi intervjuet fra dokumentaren.

Jeg har vært journalist i en del år. Gjennom årene har det blitt noen kildemøter. Alt fra hardbarka kriminelle til politifolk som har sensitiv informasjon. Men jeg har aldri opplevd makan til frykt for konsekvenser. Det har gjort inntrykk å se hvor sterke krefter som er i sving i enkelte autoritære religiøse miljøer.

Ingen venner utenfor menigheten

I Norge er vi flinke til å diskutere muslimske trossamfunn i det offentlige rom. Det er nødvendig og viktig. Og det bør vi fortsette med. Undertegnede har også lenge hatt et kritisk fokus på ekstreme muslimske miljøer. Men hva med strenge kristne trossamfunn? De som for eksempel nekter barna sine å feire bursdager, jul og 17. mai. Tusenvis av etnisk norske barn får altså ikke lov til å feire nasjonaldagen. Bør vi ikke snakke mer om hvordan det er for de unge å vokse opp i slike menigheter? Trumfer religionsfriheten menneskerettighetene til barn? Mange av de vi møtte følte seg usynlige i oppveksten. De ville at majoritetssamfunnet skulle se dem og bry seg.

I dokumentaren forteller en mann at medlemmene i trossamfunnet ikke får lov til å ha venner utenfor menigheten. Derfor har han ingen. Årsaken er at verden er ond og dessuten blir den styrt av Satan, ifølge menigheten hans. Hva synes våre politikere om dette? Hva hadde skjedd hvis et muslimsk trossamfunn hadde forkynt at det ikke er lov å ha venner utenfor moskeen? Jeg tror ikke det hadde vært like tyst.