Bredal Oftedal skal ikke sitte halve kampen på benken

Om Hergeirsson vil ha en annerledes playmaker på banen, så er det ikke en dum tanke å ha både Bredal Oftedal og Marta Tomac på banen. La Tomac styre spillet og la Bredal Oftedal få utfordre med fintene sine i venstreback.

Norge er avhengige av Bredal Oftedal og Solberg for å nå målet om OL-kvalifisering, og helst medalje. Men da må de sitte minst mulig på benken.

Hergeirsson åpner nå for å få Helene Gigstad Fauske på banen mot Danmark. Fordi hun er flink til å angripe rommet utenfor motstanders nest ytterste forsvarsspiller.

For konklusjonen mot Nederland var at man gikk seg fast i midten, og fikk ikke angrepet dette rommet. På benken satt de to sidebackene som er flinkest til å gå utover i banen. Fauske og Stine Skogrand.

At Hergeirsson nå åpner for å slippe løs Fauske, betyr at han ser at han trenger et alternativ til Emilie Hegh Arntzen i venstreback. Der har han Ingvild Bakkerud, men det er bare en litt svakere versjon av Hegh Arntzen. Fauske er en annerledes spiller, som kan gi Norge et annet spill når hun er på banen.

Jeg håper også vi får se mer av Skogrand. Hun er den av høyrebackene som har spilt klart minst, men hun har vært god de gangene hun har fått sjansen. Hun har et større register å spille på enn Silje Waade og Moa Högdahl, og virker å være i form. Hun fikk et angrep på banen mot Nederland, og gjorde akkurat det Hergeirsson etterlyste fra de to andre i 59 minutter.

Det viktigste Norge gjør nå er å lære av sine feil og glemme kampen mot Nederland. Det er ingen som er mer selvkritisk enn Hergeirsson. Det fremstår kanskje ikke sånn når han blir intervjuet, men når han kommer for seg selv så går det mange tanker rundt i hodet hans om hva han kunne gjort annerledes.

Men få er proffere enn islendingen. Lørdag morgen var Nederland-kampen glemt og alt fokus på Danmark. Sammen med trener- og videoteamet er planen for hvordan Danmark skal slås klekket ut. Og jeg er overbevist om at vi får se et veldig tent norsk lag.

For det er typisk norsk å være god. Og de norske håndballjentene spiller veldig sjelden to svake kamper på rad. Det skal danskene få merke.