Mener russerne bør bli utestengt fra verdenscupen

– Det er vanskelig å svare på spørsmålet

Ikke alle norske langrennsløpere vil ta et klart standpunkt i Russland-saken, men Sjur Røthe er enig i logikken til Solheim.

– Jeg skal ikke si at jeg er enig, men hvis man først skal utestenge, så skjønner jeg veldig godt poenget hans. Det gjør jeg. Blir man utestengt av en eller annen grunn, så bør det gjelde over hele fjøla. Det er min mening, sier han.

Martin Johnsrud Sundby snakker gjerne om temaet, men er usikker på hva straffen for utøverne bør bli.

– Dette er, i utgangspunktet, en sak uten positive prøver. Jeg synes det er vanskelig å svare på. Det er fryktelig gode konkurrenter. Konkurrenter jeg har enorm respekt for. Og det er også systemer der som er utrolig åpne og inkluderende, konkurrenter som inviterer meg med på treningssamlinger og som er en del av dette sirkuset som vi er helt avhengige av. Og så skal jeg ta stilling til om disse, på bakgrunn av et større politisk spill, skal få lov til å konkurrere. Det er utrolig vanskelig å svare på. Alle må jobbe det de kan for å bli kvitt det som eventuelt har foregått i Russland, selvfølgelig. Jeg er litt usikker på hva de konkrete følgene for utøverne bør være. Det er vanskelig å svare på spørsmålet, egentlig.

– Noen kommer til å gå med i dragsuget

Egil Kristiansen, landslagstrener for skiskytterne, er litt mer kompromissløs.

– Jeg tør ikke å spå noe utfall (av det som skal skje på mandag, journ. anm.). Juksemakere må tas, og da går det kanskje utover noen uskyldige. Sånn er det bare. Jeg håper at de skyldige blir tatt og får sin straff, og noen kommer til å gå med i dragsuget, men sånn er det vel bare, sier han.

Johannes Thingnes Bø og Martin Fourcade snakker også velvillig om temaet, men har ikke et klart svar på hva den passende straffen bør være.

– Håper du på noe i den ene eller andre retningen?

– Ikke noe personlig mot utøverne eller Russland som nasjon. Mer mot at idretten må forholde seg til reglene, og reglene må være like for alle. Og hvis noen har lurt seg unna, så er vi nødt til å få det ryddet av bana. Og lage et system som er likt for alle og enklere å forholde seg til, sier nordmannen.

– Jeg har snakket mye om dette temaet tidligere. Og det er en vanskelig sak. Selvsagt vil jeg at de som jukser blir straffet, og landet de kommer fra må straffes i tillegg, men det er aldri en god løsning å utestenge noen. De må selvsagt straffes, og straffen må være streng, men Russland er en stor vintersportnasjon som må beholdes. Jeg vet ikke hva som bør gjøres. Jeg blir veldig lei meg om Russland ikke er med i OL, VM og verdenscup, men på den andre siden har de gjort feil fleire ganger. Det må de straffes for. Jeg vet ikke hva den beste løsningen vil være, men mandag blir en viktig dag for idretten, sier Fourcade.



– Håp for Russland

Solheim, på sin side, virker til å begynne og miste tålmodigheten med Russland.

– Manipulering og sletting av data for mer enn 100 utøvere viser at de ikke ønsker å bidra til en ren idrett. Og det er kanskje det jeg opplever som det største problemet her: en stor idrettsnasjon må vise med handling og holdning at de ønsker å komme dopingen til livs. Og det savner jeg, sier han.

– Er det håp for Russland?

– Ja, det mener jeg absolutt. Det bør det være, og det skal det være. Men det må vilje til, og den viljen venter vi fortsatt på.

– Har internasjonal idrett vært for snille med Russland frem til nå?

– Ja.