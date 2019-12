Det hele startet med noen gamle fiskespann og et par trommestikker - nå er 12 år gamle Svein Harald Vikra Haugen like gjerne blitt fast trommeslager for Haugesunds supporterklubb, Måkeberget.

– Første gang jeg prøvde var før kampen mellom Brann og Haugesund på Brann Stadion, og etter det fikk jeg jobben, smiler Svein Harald.

På cupfinale-helg

Sjuendeklassingen fra Haugalandet er naturligvis på plass i hovedstaden denne helgen. I morgen drømmer han om at Haugesund slår Viking, samtidig skal unggutten sørge for at Måkeberget vinner kampen på tribunen.

– Jeg sa det når Haugesund var i kvartfinale i fjor, at i løpet av de tre neste årene blir det finale. Nå er de her allerede, og jeg både håper og tror at de vinner, smiler 12-åringen, før han legger til:

– Men uansett hvordan det går på banen, skal vi i alle fall vinne kampen på tribunen. Det skal jeg sørger for.

Selv en forbipasserende Viking-supporter innrømmer at Måkeberget, med Svein Harald i spissen, kanskje blir et nummer for sterke.

– Det ser egentlig ut til at Haugesund vinner før kamp, men det er selve kampen som gjelder og der kommer Viking til å være best.

Innkjøp av trommer

Etter at Svein Harald ble bitt av tromme-basillen, gikk han til innkjøp av egne trommer. Det kan føre til noen små uenigheter i heimen.

– Enten blir de kjempesure, eller så synes de det er greit, men jeg spiller uansett, gliser 12-åringen, og fortsetter:

– Hvis det blir for mye for dem, tar jeg med meg flagget mitt og trommen min, og så går jeg ut og spiller i gaten.

Og der får Svein Harald stadig mer oppmerksomhet.

– Det kan være litt flaut når folk stopper opp og bare; hva er det han der driver med? Men jeg bryr meg egentlig ikke og spiller bare videre, forteller unggutten.

Stor status

Utenfor Scotsman i Oslo er flere hundre Haugesund-supportere samlet før finalen. Og stemningen? Den skapes av en sjuendeklassing.

– Jeg bare spiller, og så synger de. Jeg er begynner å bli vant til det, jeg spiller jo foran fire tusen supportere på Haugesund Stadion, så det går bra, smiler trommisen, som hylles av flere av sine med-supportere.

– Han er fantastisk på de trommene og det er godt å ha han med seg, sier en forbipasserende.

– Det er den beste gutten vi har på laget det, kommer det fra en annen.

Det er liten tvil om at Svein Harald nyter stor status blant Haugesund-supporterne. Søndag lover han å skape show på Ullevaal.

– Jeg skal synge og lage stemning hele kampen. Og FKH kommer til å vinne. Jeg tipper 3-2, avslutter den unge haugalendingen.