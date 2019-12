Tottenham - Burnley 5-0 (3-0)

Se perletreffet til Son i vinduet øverst!

Saken oppdateres!

Det var på ingen måte mangel på vakre øyeblikk på Tottenham Hotspur Stadium lørdag. Målene kom som perler på en snor og det var Harry Kane som åpnet ballet med et skikkelig drømmetreff fra 25 meter etter bare fire minutter.

– Minner meg om Maradona

Fem minutter senere pirket Lucas Moura inn 2-0, før Tottenham-fansen ble vitne til et løp av stor klasse drøye ti minutter før pause.

Jan Vertonghen spilte til Heung-min Son like utenfor egen 16-meter. Son tok beina fatt og løp like så godt til andre siden av banen. Han kom seg forbi åtte Burnley-spillere før han satte ballen iskaldt i mål.

– Det er utrolig. Det er et fantastisk løp, men å løpe fra andre siden av banen i den farten, for så å avslutte med den kvaliteten er utrolig. Det minner meg om Maradona. Det viktigste er at du må avslutte i det siste øyeblikket, og det er der kvaliteten ligger for meg, sier Darren Fletcher i Premier League-studio.

Årets mål

Fletcher mener det blir vanskelig for noen å levere bedre enn Sons elleville scoring denne sesongen.

– Det er sesongens mål så langt, definitivt. Det er vanskelig å slå det der. Utrolig gjort fra en fantastisk spiller. Du kan se det om og om igjen, det er fantastisk å se, understreker Fletcher.

Ydmykelsen stoppet ikke der, for ni minutter etter pause banket Kane inn sin andre for dagen. Det sto 4-0 med over en halvtime igjen å spille.

Moussa Sissoko ville være med på festen og satte inn Tottenhams femte kvarteret før slutt.