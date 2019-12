Mohamed Salah kopierte tallene til spisslegender

Bournemouth - Liverpool 0-3

Se sammendraget i videovinduet øverst!

Heller ikke Bournemouth klarte å sette en stopper for Liverpool-maskineriet, som uten store problemer vant kampen 3-0 lørdag.

Alex Oxlade-Chamberlain og Naby Keïta sørget for 2-0 midtveis, før Mohamed Salah trillet inn 3-0-målet tidlig i andre omgang.

Salah gikk han opp på 63 mål på sine første hundre kamper i Premier League. Det er like mange som spisslegendene Fernando Torres og Andy Cole. Sergio Agüero (64), Ruud van Nistelrooy (68) og Alan Shearer (79) er de enste med flere.

– Salah har ikke vært Salah vi har sett de siste sesongene, men likevel bidro han med mål og assist her, sier den tidligere Manchester United-spilleren Darren Fletcher i TV 2s Premier League-studio.

Fletcher: – Ser ustoppelige ut

Med lørdagens 3-0-seier topper Liverpool tabellen med elleve poeng ned til Leicester, som møter Aston Villa borte søndag ettermiddag.

– Liverpool ser ustoppelige ut. Det ser ut som motstanderen har tapt allerede før kampstart. De har styrke og bredde i stallen, matchvinnere og de bikker svake kamper i sin favør. Leicester er den mest realistiske motstanderen, for de har ikke Champions League-fotball og kan konsentrere seg om ligaen. Jeg regner med at det blir et par humper i veien for Liverpool, men de kan tape tre kamper og fortsatt ha en komfortabel ledelse. Resten av lagene må vinne nesten alle kampene som er igjen, sier Darren Fletcher.

Liverpool slet imidlertid med å komme til store muligheter innledningsvis.

Men med ti minutter igjen til pause fant Jordan Henderson rom bak Bournemouth-forsvaret. Med en fantastisk 50-mesterpasning fant av Alex Oxlade-Chamberlain løpende i bakrom. Den tidligere Arsenal-spilleren fikk pirket inn 1-0 for Liverpool.

Keïta viste seg frem

Bare minuttet før pause fikk Mohamed Salah ballen feilvendt på 16 meter. Egypteren hadde øyne i nakken og så at Naby Keïta var på vei inn i bakrom, og med et lekkert hælspark åpnet han Bournemouth-forsvaret. Keïta kunne tuppe inn 2-0 for gjestene fra Merseyside.

– Han er en fantastisk spiller. Jeg spilte mot ham i en treningskamp med Stoke mot RB Leizpig, og han var fantastisk. Jeg tror ikke vi har sett det beste av ham. Jeg vet ikke om Liverpools foretrukne system passer hvordan han vil spille, for han liker best å komme mellom linjene, men der har du fronttrioen, sier Fletcher om Liverpool-målscorer Naby Keïta.