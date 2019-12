Ekspedisjonsteamet til Børge Ousland og Mike Horn kunne puste lettet ut etter at de to polfarerne møtte Bengt Rotmo og Aleksander Gamme natt til lørdag.

– Det har vært en fantastisk natt! Dette er en veldig stor dag på turen, sa ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til TV 2 lørdag morgen.

Havnet i vannet

Ousland og Horn møtte Rotmo og Gamme allerede fredag, men de befant seg da på hver sin side av en råk.

I NRKs Ukeslutt forteller Ebbesen lørdag at Mike Horn havnet i vannet i råken.

Ekspedisjonslederen stilte i Ukeslutt for en diskusjon med politisk redaktør i Dagsavisen, Lars West Johnsen, som tidligere denne uken skrev en kommentar hvor han er kritisk til alvorlighetsgraden av ekspedisjonen, og medienes dekning av den.

– Det jeg ikke fortalte i går var at grunnen til at de drøyde ved iskanten der var at Mike falt inn i en råk og holdt på å forsvinne, sa Ebbesen under diskusjonen.

Lars Ebbesen på besøk hos TV 2 i Oslo. Foto: Alexander Klanderud / TV 2

Så trygt ut

Ekspedisjonslederen bekrefter hendelsen overfor TV 2.

– I det de kom til den store råken, gikk de over en kant, og plutselig forsvant Mike ned. Det hadde sett trygt ut, men det viste seg å ikke være det, sier han til TV 2.

Ebbesen forteller at Børge Ousland trakk makkeren opp igjen av vannet.

– Han satte opp teltet og fyrte opp primusene de hadde. Han fikk skiftet tøy og ble holdt varm og tørr, sier han.

Ekspedisjonslederen forteller at Horn var sterkt nedkjølt etter hendelsen, men at han ikke fikk noen frostskader.

– Etter to timer var hjernen klar for action, sier han.