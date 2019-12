Rania (37) uskyldig dømt og fengslet fordi norske myndigheter gjorde feil

– I tillegg har vi fått indikasjoner på at politi og påtalemyndighet har fortsatt å tolke flyktningkonvesjonens straffefrihetsregel feil og i en del tilfeller regelrett oversett bestemmelsen, legger han til.

– På nivå med Nav-sakene

Jørund Lægland har vært forsvarer for asylsøkere i en årrekke. Han har selv hatt klienter som ble dømt til fengselsstraff som følge av feiltolkningen av Flyktningkonvensjonen.

– Vi er mange forsvarere som har hatt denne typen saker, og vi mener det er all grunn til å tro at omfanget av fengselsstraffer er på nivå med det vi ser i Nav-sakene.

– Hvor mange snakker vi om da?

– Det blir et røft anslag, men at det er rundt 50 saker, er det all grunn til å tro.

KRITISK: Jørun Lægland mener rundt 50 personer kan ha fått uriktige fengselsstraffer. Foto: Ingvild Fjelltveit

Minst 36 personer har sonet fengselsstraffer som følge av Navs feiltolkning av EØS-regler.

Lægland mener Riksadvokatens instruks fra 2014, der man bare ba politi og påtalemyndighet se på saker der personer ennå ikke hadde sonet fengselsstraffer, var alt for snever.

– Soning i disse sakene skjer straks, så jeg vil tro at de knapt kom over noen som fikk sin sak reparert.

Lægland mener saken har klare likhetstegn med Navs feiltolkning av EØS-regler.

– Også den gang var det slik at politi, påtalemyndighet, domstol og forsvarere ikke behersket en konvensjon godt nok. Det var en svikt, den burde vært rettet opp. Den gjennomgangen bør tas nå.

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere saken før de har behandlet brevet fra ICJ Norge og sier at dette vil ta noe tid.

– En klar forskjell

André Møkkelgjerd var en av forfatterne bak en NOAS-rapport fra 2014 som pekte på at den norske tolkningen av artikkel 31 i flyktningkonvensjonen var i strid med konvensjonen.

Også han mener det er tydelig forskjellsbehandling i de to sakene.

– Da dette skjedde mot flyktninger i 2014, ble det sagt at man ikke skulle gjøre noe med de som faktisk hadde sonet på grunn av feilen. Det er en klar forskjell fra hva man gjør overfor Nav-brukerne, sier Møkkelgjerd.

FORSKJELLSBEHANDLING: André Møkkelgjerd, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Sulland.

Møkkelgjerd mener det kan være snakk om et hundretalls saker.

– Dette er personer som skal integreres i Norge og som har startet med en straffedom. Det får betydning i alle sammenhenger der et rent rulleblad er viktig. Det kan i siste instans ha endt med at personer som har fått en slik dom, har fått tilbakekalt oppholdstillatelsen sin basert på dette.

Ble frikjent

Rania Matramawi fikk etter hvert flyktningstatus i Norge. Hun gikk på skole og lærte seg norsk, og det var først da hun fikk sin første praksisplass gjennom inroduksjonsprogrammet at hun forstod at dommen fortsatt var på rullebladet hennes.

REAGERER: Matramawi var sterkt preget av fengselsstraffen hun fikk da hun kom til Norge.

– Alt stoppet opp for meg på nytt. Jeg følte at hele fremtiden min var ødelagt og at jeg ikke ville få jobb, sier Matramawi.

I 2014 kom hun ved en tilfeldighet over et innlegg i en Facebook-gruppe om en mann som var blitt frikjent etter å ha blitt dømt for å ha brukt et falsk pass da han kom til Norge.

Hun tok kontakt med NOAS, som hjalp henne med å søke om å få sin sak gjenopptatt.

I 2016 ble hun frikjent for forholdet hun ble dømt for fire år tidligere.

Matramawi fikk 60.000 kroner i erstatning for de 45 dagene hun sonet i fengsel.

Hun reagerer sterkt på at ingen har tatt kontakt med de som ble berørt av den norske feiltolkningen.

– Det er alvorlig nok at de gjorde en feil, men det er mer alvorlig at de ikke vil kontakt folk som ble berørt av den feilen.

Nå håper 37-åringen at personer som kan være berørt av feilen, får hjelp.

– Jeg vil gjerne hjelpe dem som har havnet i samme situasjon som meg med å forstå at saken kan vurderes på nytt.