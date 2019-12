Everton - Chelsea 3-1 (1-0)

To dager etter at Marco Silva fikk sparken og Everton-legenden Duncan Ferguson ble utnevnt til midlertidig manager fikk Everton-fansen noe å juble for. Og det var åpenbart at Ferguson ved roret var tatt godt i mot. For fra første stund på Goodison Park var publikum i fyr og flamme.

Fergusons elleve utvalgte hadde 40.000 mennesker i ryggen.

– Goodison Park er sånn som dette. Hvis spillerne gir alt er publikum med fra første stund, sier Simen Stamsø Møller i Premier League-studio.

– Chelsea visste ikke hva som traff dem

Det tok ikke mer enn fem minutter før Richarlison satte inn 1-0 som sikret Everton-ledelse til pause.

– Kampplanen fungerte og det er derfor de leder til pause. Det er en drømmestart for manageren. Dette er akkurat slik man får en seier, man starter aggressivt og fort, sier Darren Fletcher i Premier League-studio.

– Skudd og taklinger løfter publikum, og det var nettopp dette Everton gjorde med presset sitt og taklingene. De jogget ikke, de sprintet til ballen, taklet. Chelsea visste ikke hva som traff dem med publikum og atmosfæren tidlig i kampen. Kampplanen de første 30 minuttene var perfekt for Everton, legger Fletcher til.

Calvert-Lewin-dobbel

Fire minutter etter hvilen økte Dominic Calvert-Lewin til 2-0, men Mateo Kovacic svarte umiddelbart og reduserte til 1-2 for Chelsea tre minutter senere.

Like før slutt punkterte Calvert-Lewin kampen da han satte inn 3-1 for vertene.

– Om det blir med denne ene kampen så blir det i hvert fall et fantastisk minne å se tilbake på for folkehelten på Goodison. «Big Dunc» kommer inn og leverer, og hylles med rette, sier kommentator Espen Ween.

Calvert-Lewin er tydeligvis fornøyd med at Ferguson er kommet inn.

– Dette var en stor kamp for oss. Jeg har et veldig nært forhold til Duncan og han har støttet meg i de tre årene jeg har kjent ham. Det viktigste i dag var å gi hundre prosent, sier målscoreren til BT Sport.

– Duncan sa at vi skulle gå ut å spille vårt spill og ha det gøy. Det høres kanskje ut som en klisjé, men det var nettopp det vi gjorde, følger Theo Walcott opp.

Everton står nå med 17 poeng og ligger foreløpig på 14. plass i Premier League.