Det har ofte stormet rundt den tidligere russiske landslagstreneren Jevgenij Trefilov (64), og han går heller ikke stille i dørene når han er på plass i håndball-VM - nå som visepresident i det russiske håndballforbundet.

I et intervju med svenske TV6, som Aftonbladet har gjengitt, uttaler russeren seg kritisk til at Isabelle Gulldén (30) og Linn Blohm (27) er på plass med babyene sine.

– Barna skal være hjemme frem til en viss alder. Bytte av klima, miljø og mat er veldig skadelig for et lite barn, sier 64-åringen.

Gulldéns sønn Lias er fem måneder, og Blohms sønn er ett år og åtte måneder, men kritikken går overhodet ikke inn på dem.

– Han får synes hva han vil. Hadde jeg latt Lias være hjemme og ikke sett ham på en måned, hadde noen hatt meninger om det også. Det er alltid slik. Alle har meninger om hva du gjør, og synes det er riktig eller galt, sier Gulldén.

– For meg er dette det beste. Jeg kunne ikke ha vært her uten ham, fortsetter 30-åringen.

– Begge våre barn har det veldig bra her, så jeg er ikke enig med ham, istemmer Blohm.

Gulldén bekymrer seg heller ikke for sønnens matinntak.

– Nei, jeg tror morsmelken vi hadde med hjemmefra smaker like bra her, ler hun.

Trefilov later for øvrig til å være imponert over Gulldéns comeback.

– Hva kan en kvinne oppnå etter å ha født et barn for fem måneder siden? Unnskyld, men svenske menn kan jo prøve å løpe etter en fødsel, sier han.

Sverige tapte 22-30 mot Russland torsdag, og møter Spania i mellomrunden søndag. Der trenger nok svenskene en seier dersom de skal bli semifinale, ettersom de kommer inn i mellomrunden med to poeng mot Russland og Spanias fire.