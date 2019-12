Bolsjunov med hysje-feiring:

Bolsjunov rykket fra Holund mot slutten, og hysjet til publikum på vei over målstreken.

– Det er alltid gøy å vinne i Norge foran så mye folk, sier Bolsjunov til TV 2 etter løpet.

– Var feiringen inspirert av Northug?

– Gesten var inspirert av Petter, innrømmet russeren.

– For to-tre dager siden fikk jeg en tanke om at hvis ting gikk etter planen, så skulle jeg gjøre en sånn gest. Alt gikk etter planen i dag, så da gjorde jeg det, smiler vinneren.

De norske løperne ble spurt hva de syntes om russerens feiring.

– Når du vinner skirenn skal du få være litt cocky, mener dagens andremann Hans Christer Holund.

Emil Iversen hyllet Bolsjunovs feiring.

– Det får terningkast seks av meg. Den var fin. Lært av den beste ser det ut som.

– Ikke for arrogant?

– Absolutt ikke. Det må vi tåle.

– En av mine bedre dager i skisporet

Hans Christer Holund var svært fornøyd etter løpet.

– Det er noe av det største jeg har gjort, sier 30-åringen til NRK rett etter målgang.

– Jeg er happy, det er jeg. Jeg tror jeg gjorde det jeg kunne i dag for å vinne. Det var litt gambling å gå så tidlig. Det er fort å brenne seg selv også, men det holdt, og jeg gjorde det jeg kunne for å vinne rennet i dag. Det holdt nesten, men det var en russer som var et hakk sterkere, sier Holund til TV 2 etter løpet.

– For min del er det måten jeg må gjøre det på for å vinne skirenn. Jeg har ett gir, og er litt treig i en spurt, så jeg må prøve å smadre feltet.

– Formen må være veldig bra?

– Den er helt oppe der. Det er en av mine bedre dager i skisporet. Det er gøy å gå skirenn på dager som i dag, og særlig på hjemmebane.

– Blir du skremt av det Bolsjunov viser i dag?

– Han er en type som kan skremme de fleste, tror jeg, sier Holund med et smil.

– Han er definisjonen på en russisk bjørn. Stor og sterk, og en fryktelig god skiløper.

– Svir i hele kroppen

Emil Iversen var svært sliten etter tredjeplassen.

– Det er en kjip følelse nå. Jeg er så sliten at det svir i hele kroppen. Jeg er egentlig fornøyd med å bli nummer tre, men jeg drømte om å vinne, jeg må innrømme det, sier Iversen til TV 2.

– Det var litt hardere enn jeg frykta. Strikken røk opp siste bakken, og jeg innså at jeg tapte mot den harde løypa her på Lillehammer. Jeg misliker denne løypa veldig sterkt. Dessverre må vi gå her hvert år, men jeg går fra mange gode skøytere her, og det er bra.