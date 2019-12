Nybilsalget i Norge har endret seg kraftig de siste årene. Og knapt noen år er mer utypisk enn 2019.

I et marked der to merker har knivet om førsteplassen i mange år, har vi nå fått en helt ny situasjon. Volkswagen og Toyota har nemlig ikke lenger monopol på topp-plasseringene. Det skyldes, kanskje ikke overraskende, elbil-bølgen.

Amerikanske Tesla har nemlig meldt seg på så til de grader her. De har Norges mest solgte bilmodell med sin Model 3, og store deler av året har Tesla også vært det største bilmerket.

Det var de også ved inngangen til november. Men når salgstallene for denne måneden nå akkurat er klare, viser de at Volkswagen har lagt inn en skikkelig sluttspurt og gått forbi.

Leder med 296 biler

Volkswagen solgte og registrerte hele 1.335 biler i november. Det gir dem et totalsalg så langt i år på 17.696 biler.

Hva med Tesla? Jo for dem ble det langt mer beskjedne 543 biler i november. Tesla står nå på totalt sett 17.400 biler.

Dermed leder altså VW med 296 biler, når årets siste måned er i gang.

Tesla Model 3 blir med god margin Norges mest solgte bil i 2019. Neste år kommer bilen over, Model Y som er en kompakt SUV.

Mange Teslaer i desember

Vil det holde helt ut, eller kan Tesla slå tilbake og ta en historisk førsteplass?

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen følger nybilmarkedet tett. Han mener det er helt åpent her:

– Volkswagen har en klar ambisjon om å være størst. Tesla gir av prinsipp ikke kommentarer om forventet salg. Men det vi vet er at Tesla alltid får inn mange biler den siste måneden av hvert kvartal. De registrerer langt flere biler da, enn de to foregående månedene. Desember er siste måned i fjerde kvartal. Dermed er det nok all grunn til å vente mange Teslaer i desember. Spørsmålet da blir egentlig om Volkswagen klarer å pushe sitt salg høyt nok til å matche dem, sier Vegard.

Kamp til nyttårsrakettene går opp

– Og hva tror du om det?

– He he, det er et vanskelig spørsmål. Men vi ser at VW nå blant annet leverer ut e-Golf i store antall. Denne bilen mangler helt nyhetens interesse, men VW kompenserer for det med en ny spesialmodell med mye utstyr og gunstig pris. Det ser ut til å fungere veldig bra. De selger også godt av andre modeller, som er med på å bidra til totalen. Samtidig driver VW omfattende forhåndssalg av den kommende elbilen ID.3. Men den kommer ikke før et godt stykke ut i neste år og kan dermed ikke bidra til tallene i år, sier Vegard.

– Mitt tips er at dette blir jevnt og en kamp helt til nyttårsrakettene fyres av 31. desember. Da får vi vite hvem som stikker av med den prestisjetunge tittelen som Norges største bilmerke.

Et bra år for bilsalget

Det totale bilsalget falt for øvrig betydelig i november, med en nedgang på hele 18,5 prosent.

Så langt i år er det solgt og registrert 131.127 nye personbiler i det norske markedet. Det er ned fra 135.468 eksemplarer på samme tid i fjor, det tilsvarer 3,2 prosent.

Med en god desember er det grunn til å vente at vi ender svært nært fjoråret. I historisk sammenheng er det å regne som et godt tall for bilsalget i Norge.

