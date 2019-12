Natt til lørdag møtte Børge Ousland og Mike Horn sine hjelpere Bengt Rotmo og Aleksander Gamme.

– Det har vært en fantastisk natt! Dette er en veldig stor dag på turen, sier ekspedisjonsleder Lars Ebbesen til TV 2.

Han forteller at det har vært en lang natt for de fire polfarerne.

– Begge lagene har hatt en ekstremt lang natt. De slo ikke leir før klokken 05, sier han.

Mot «Lance»

Ekspedisjonslederen understreker at reisen ikke er over ennå.

– Det er nå 13,433 kilometer mellom gutta og «Lance», sier han.

Mens TV 2 snakker med Ebbesen jobber han med å lage oppdaterte satelittkart for å sende det til forskningsskipet «Lance», slik at de kan få oversikt over isen.

– Håpet er at «Lance» skal gå et par kilometer nord-øst og møte lagene, men om de klarer det er ennå uvisst, sier han og legger til:

– De skal gjennom et tøft område nå.

– Fantastisk

Mike Horns datter Jessica Horn sa lørdag morgen til TV 2 at det er en stor lettelse at de to lagene endelig har møttes.

– Det er fantastisk at de ikke er alene lenger, og at de er på vei tilbake til «Lance», sier hun.

Planen er at Jessica og mannskapet på «Pangea» skal sette kursen nordover og møte «Lance». Der skal Ousland og Horn over i deres båt.

– Vi venter på klarsignal til å seile nå. Det skal ta cirka 24 timer å komme seg opp. Trolig vil vi møte «Lance» ved iskanten, sier Jessica Horn.