– Norge har vært storesøster i all den tid jeg har vært på landslaget. Vi har vunnet noen få kamper mot dem, i Golden League og sånn, og de er jeg glad for. Men vi har fått juling flere ganger med pluss ti mål, og jeg har hatt mareritt om de kontringsmålene som kommer mot meg, sier Toft til TV 2.

Statistikken viser at Norge har vunnet de ni siste kampene mot Danmark over en periode på fem år. Danmark har ikke slått Norge i mesterskap, i en kamp med betydning for begge lag, siden EM-finalen i Danmark i 2002. Da Norge tapte i EM i 2012 var de allerede klare for semifinale.

Spent på styrkeforholdet

Fredag sprakk en annen god statistikk for Norge da de tapte sin første kamp mot Nederland på 20 år. Og det er lenge siden Norge har vært så plaget av skader. Åtte spillere er ute.

– Jeg vet at Norge mangler store stjerner nå, men Norge får alltid nye spillere til å prestere godt. De er alltid gode i mesterskap, sier Sandra Toft.

– Hvordan er styrkeforholdet nå?

– Det lurer jeg også på. Det blir spennende å se.

Toft har denne høsten stått meget godt i mål for det franske storlaget Brest. Tidligere stod dansken flere sesonger for Larvik.

Mens Norge fikk VMs første nedtur med tapet mot Nederland, fikk Danmark en solid opptur da de slo ut regjerende mester Frankrike. Banens beste spiller var Sandra Toft som reddet 47% av skuddene.

– Det var en helt sinnssyk følelse. Et tap ville betydd ut av VM og fiasko for oss, og så slår vi ut mesterne. Men nå venter Norge i den neste kampen, nå må de gi meg litt ro, smiler Toft.

– Det gjør vondt langt inn i sjela



Men ro får Toft neppe. De norske håndballjentene har ikke for vane å tape to kamper på rad i mesterskap.

– Tapet gjør vondt langt inn i sjela, sier Norges målvakt Silje Solberg til TV 2 dagen derpå.

– Det er bare surt.

Hun stod meget godt i de fire første kampene, men var nede i 28% redninger mot Nederland.

– Vi hater å tape mot Danmark, og de hater sikkert å tape mot oss, så det blir en utrolig hard kamp. For nå må vi vinne alle kampene. Jeg tror ikke vi har råd til ett feilskjær til. Slik vi hadde det i EM i fjor da vi satt og ventet på at andre måtte vinne med så og så mange mål, det er slitsomt, sier Solberg.

Den første av tre kamper i hovedrunden i VM spilles søndag. Selv med to kamper til etter Norge-Danmark vil taperen etter all sannsynlighet være ut av kampen om en plass i semifinalene. Vinneren er med for fullt. Det ligger også en OL-plass i Japan neste sommer i potten for vinneren av VM, og kvalik til OL for lagene fra to til sju.