Taylor Swift og Kanye West har vært i flere klinsjer det siste tiåret. Ballen begynte virkelig å rulle da West i 2009 stormet scenen fordi han var uenig i prisen Swift mottok - han mente den heller burde gått til Beyoncé.

Nå kniver imidlertid stjernene om helt andre bragder: Nemlig hvem som topper Forbes sin liste om å være verdens best betalte artist i 2019.

Se hele lista nederst i denne artikkelen.



Her har riktignok ikke West noen grunn til å protestere: Taylor Swift er en soleklar ener med en årslønn på 185 millioner dollar.

West, som er nummer to på lista, tjener 35 millioner dollar mindre enn sin kvinnelige kollega.

Norgesaktuell

Det er altså norgesaktuelle Taylor Swift (29) som topper lista for andre år på rad, ifølge Forbes. Artisten kommer til Voldsløkka i Oslo på fredag 26. juni 2020.

– Vi kan bekrefte den fantastiske nyheten om at hun kommer til Norge. Det blir en eksplosiv dag på Voldsløkka, har Peer Osmundsvaag, som representerer konsertarrangøren All Things Live, tidligere uttalt til TV 2.

Forrige gang superstjernen besøkte Norge var i 2011, da hun spilte i Oslo Spektrum.

Denne gangen skal hun spille for 50.000 tilskuere, på samme arena som rapperen Eminem spilte i fjor. Eminem nådde, sammenlignet med Swift, «bare» opp til en 19. plass på Forbes-lista.

– Jeg mener Taylor Swift er en av tidenes største musikere og stjerner. Vi er veldig beæret over at hun har valgt Norge som et landene hun vil holde konsert, har Osmundsvaag uttalt til TV 2.

Nisifret inntekt

Også nummer 3. og 4. på lista har sikret seg en nisifret årslønn i 2019.

Det er henholdsvis den britiske artisten og låtskriveren Ed Sheeran (110 millioner dollar) og det amerikanske rockebandet The Eagles (100 millioner dollar) som har kapret disse plasseringene.

Elton John er nummer fem på lista med en inntekt på 84 millioner dollar.

Jay-Z og Beyoncé lander på en delt sjetteplass og ser dermed tilsynelatende ut til å kunne beholde husfreden en stund til.

Få kvinner

Forbes påpeker at lista synliggjør en trist virkelighet i musikkbransjen: Kun ti av de førti navnene tilhører kvinner, mens femten av navnene tilhører fargede artister.

Riktignok er det fem fargede artister på topp ti rankingen.

På årets liste er det hele ni nykommere: Deriblant K-Pop gruppa BTS (57 millioner dollar), sangerinnen Ariana Grande (48 millioner dollar) og hiphop-trioen Migos (36 millioner dollar).