Mannen gikk til angrep på to kvinner ved Birkelunden på Grünerløkka 7. april i år.

Han er tiltalt for å ha forsøkt å drepe en av kvinnene etter å ha stukket henne med kniv flere ganger mot mageregionen. Ifølge tiltalen traff et av stikkene kvinnen slik at hun fikk skade i buken og kutt i leveren. Siden hun raskt fikk medisinsk behandling, ble livet hennes reddet.

Mannen er også tiltalt for å ha forsøkt å knivstikke en annen kvinne på samme sted og tid, men han traff ikke denne kvinnen med kniven ettersom hun snublet og falt bakover.

Mannen er også tiltalt for vold mot en tredje kvinne inne på en T-banevogn i oktober i fjor. Han slo henne med knyttet neve i ansiktet slik at hun brakk nesen.

Ifølge tiltalen fra Statsadvokaten i Oslo vil det bli lagt ned påstand om at mannen overføres til tvungent psykisk helsevern.

Rettssaken starter i Oslo tingrett mandag, og det er satt av fire dager til rettsbehandlingen.

