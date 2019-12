Forliket på 13,5 milliarder dollar, drøyt 120 milliarder kroner, skal dekke alle de største søksmålene mot selskapet etter flere dødelige og ødeleggende skogbranner som herjet delstaten California i 2015 til 2018.

Flere titalls døde

Forliket må fremdeles godkjennes av domstolen og må også vurderes opp mot konkursbeskyttelsen som selskapet står under.

Flere titall mennesker døde, og flere tusen hus brant opp i flere skogbranner som rammet California i 2015, 2017 og i fjor. Det er slått fast at flere av brannene oppsto som følge av feil og dårlig vedlikeholdt utstyr tilhørende PG&E.

Frykter konkurs

Skadene ble estimert til å koste om lag 30 milliarder amerikanske dollar, drøyt 274 milliarder norske kroner, men PG&E sa at det ville gå konkurs dersom selskapet ble dømt til å betale ut en slik sum. I stedet fikk selskapet konkursbeskyttelse mens et utkast til et realistisk forlik ble laget.

Med resultatet som er lagt på bordet nå, vil trolig PG&E kunne fortsette som strøm- og energileverandør i California og samtidig betale ofrene for brannene en viss sum.

– Helt fra starten av denne prosessen har vårt viktigste mål vært å få skogbrannofrenes skader kompensert, særlig for enkeltindivider. Vi ønsker å hjelpe våre kunder, våre naboer og venner som ble berørt av disse tragiske brannene, sa administrerende direktør Bill Johnson i en uttalelse fra PG&E fredag.