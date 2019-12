Den amerikanske regjeringen fremmet spørsmålet for høyesterett etter at de la planer om å gjennomføre fem henrettelser i løpet av kort tid, den første allerede kommende mandag.

Motstand mot giftstoff

Tidligere var planene stanset i en føderal domstol i Washington D.C. da en dommer mente henrettelsene med giftstoffet pentobarbital ville bryte med føderale lover om dødsstraff. En begjæring om å sette avgjørelsen til side slik at de planlagte henrettelsene kunne gjennomføres, ble avslått. Denne avgjørelsen ble anket til høyesterett.

Fredag sa imidlertid landets øverste domstol nei til regjeringens planer. Dermed må riksadvokat William Barr avvente utfallet av en ordinær ankebehandling før det blir klart om føderale henrettelser igjen skal finne sted etter 16 års pause. Dette vil trolig ta flere måneder, selv om høyesterett fredag instruerte appelldomstolen i Washington til ikke å trekke ut behandlingen.

Støtte fra konservative dommere

Den konservative høyesterettsdommeren Samuel Alito skriver i en tilleggsuttalelse at han tror regjeringen vil vinne saken. Hans tillegg ble støttet av kollegene Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh, som begge er satt inn i vervene som høyesterettsdommere av Donald Trump.

For tiden sitter 62 personer i føderalt fengsel med en dødsdom hengende over seg.

Siden Høyesterett i 1976 godtok bruk av dødsstraff i USA, er bare tre personer henrettet etter å ha blitt dømt til døden i føderale saker. Henrettelsene skjedde i årene 2001–2003. Den meste kjente av de dømte var Timothy McVeigh, som sto bak bomben som drepte 168 mennesker i Oklahoma City i 1995.

Siden 1976 har de amerikanske delstatene dømt over 7.800 mennesker til døden og henrettet over 1.500. Texas alene står for over en tredel av disse henrettelsene.