Dykkeren Unsworth gikk til sak mot Musk etter at Tesla-sjefen kalte ham en «pedo-fyr» på Twitter.

Bemerkningen kom i juli 2018, da det oppstod en ordkrig mellom Unsworth og Musk. Grottedykkeren rakket ned på Tesla-sjefens tilbud om å bygge en liten ubåt for å redde guttene som var fanget i en oversvømt grotte i Thailand. Musk svarte med å kalle Unsworth en «pedo-fyr».

Ydmyket og skamfull

Umsworth fortalte til den amerikanske domstolen at han følte seg «ydmyket og skamfull» etter kommentaren til Musk.

Musk hevdet i sitt forsvar at det hele ikke var noe annet enn en fornærmelse fra skolegården, og ikke kunne sammenliknes med en anklage om pedofili.

Etter flere dager i retten har juryen nå bestemt seg for å støtte Ekon Musk, og han finnes ikke skyldig i ærekrenkelser. Tesla-sjefen slipper dermed å betale erstatning til Unsworth. Det melder flere internasjonale medier, deriblant SkyNews.

«Ekkel gamling»

Musk har tidligere sagt at «pedo-fyr» er en vanlig fornærmelse i Sør-Afrika hvor han vokste opp, at uttrykket er synonymt med «ekkel gamling» og at uttrykket brukes for å fornærme noens utseende og oppførsel – ikke for å anklage noen for pedofili.

Unsworths advokater kredte et ikke kjent erstatningsbeløp i oppreisning. De mente tvitringen fra Musk kastet mørke skygger over det som skulle vært dykkerens stolteste øyeblikk i hans liv, og de har avvist Musks forklaring rundt bruken av begrepet «pedo-fyr». De hevdet også at Musk leide inn privatetterforskere for å grave opp negativ informasjon om Unsworth, noe som aldri ble funnet, ifølge advokatene.

Barnebrud

Etter å ha slettet Twitter-meldingen skrev Musk i en epost til nettstedet Buzzfeed at Unsworth var «en gammel, singel hvit fyr fra England som har reist og bodd i Thailand i 30–40 år. Han flyttet dit for å få seg en barnebrud som var tolv år». Musk la ikke fram bevis for påstanden.

Unsworth er 64 år gammel. Hans thailandske kjæreste er 41 år gammel.