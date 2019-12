Norge topper uheldig statistikk: – Ikke noe vi har lyst til å oppleve som nasjon

De norske hoppdressene ble nok en gang et mye debattert tema forrige helg da både Johan André Forfang, Robert Johansson og Marius Lindvik ble disket i Finland på grunn av feil med hoppdressen.

Det skjedde etter en 2018/2019-sesong hvor norske herrehoppere ble disket ni ganger i verdenscupen - mer enn noen annen nasjon.

– Fryktelig leit når det skjer

Sportssjef Clas Brede Bråthen er klar på at den norske hoppleiren tar ansvar for det som har skjedd.

– Det er veldig, veldig synd for de utøverne som ble skadelidende. Og for oss som nasjon er det absolutt noe vi ikke har lyst til å oppleve. Men det er menneskelig å gjøre feil. Vi må bare ta lærdom av det og sørge for at akkurat det ikke skjer igjen. Vi synes det er fryktelig leit når det skjer, og, ja, vi har i alle fall brukt veldig mye tid på å sørge for at akkurat det ikke skjer med dressene som det skal konkurreres i fremover, sier han til TV 2.

– Handler dette om å jukse, eller handler det bare om å optimalisere utstyret?

– De som mener at vi jukser tillegger oss etiske standarder som vi ikke ønsker å identifisere oss med. Vi prøver hele tiden å sørge for at utøverne har optimalt utstyr, og det er veldig mange ting man kan bli disket for. Og det er viktig at folk forstår at regelverket er det for sikkerhetsmessige årsaker, ikke for å ødelegge. Hvis utstyret ikke er regulert godt nok, så kommer de til å hoppe for langt. Og da kommer de til å ødelegge seg alvorlig.

– Ikke noe å sutre eller klage over

Utfordringen i Finland forrige helg var, enkelt forklart, at luftgjennomstrømningen i stoffet på baksiden av leggen var for lav.

Luftgjennomstrømmingen skal være minimum 40 liter, noe som ikke var tilfellet på flere av de norske dressene på et spesifikt punkt på leggen.

– Forrige helg hadde ikke vi brukt nok energi på å få dressen på riktig nivå på det punktet som ble målt. Det var en glipp fra oss og noe vi må ta skylden for selv. Det er ikke noen annen grunn enn at vi hadde oversett et punkt, noe også slovenerne hadde gjort, forklarer Bråthen, og utdyper:

– De kan jo teste hele dressen. Det kan være på ryggen, på armen eller, som var tilfellet forrige helg, bakpå leggen. Luftgjennomstrømningen var under 40 liter, og det er et helt objektivt parameter. Det er ikke noe å sutre eller klage over. Er det ikke 40 liter, så er det ikke 40 liter. Det skal det være. Det er vårt ansvar å sørge for at det er det. Og det er selvfølgelig vår feil at det ikke er det.