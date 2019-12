Henrik Christiansen tok sølv på 1500 meter i kortbane-EM i Glasgow med tiden 14.18.15.

Tiden til Christiansen var en forbedring av egen nordisk rekord med 1,2 sekund. Det var også tidenes sjuende beste tid.

– Jeg er utrolig fornøyd. Det er utrolig deilig å komme hit og få pers og sølvmedalje, sier Christiansen til TV 2.

Fredagens finale endte i en duell med Gregorio Paltrinieri. De to var i egen klasse, men italieneren stakk av med gullet. Han var ett sekund foran nordmannen, som to kraftig innpå vinneren på slutten av løpet.

– Det var et løp jeg var veldig bestemt på å være med gutta ut, og jeg følte meg utrolig sterk i starten. Jeg tror også vi så litt på hverandre og sakket ned i stedet for å få best mulig tid. Jeg tror jeg egentlig kunne svømt raskere, men pers med ett sekund er veldig godkjent, sier Christiansen.

Dette var Christiansens niende internasjonale seniormedalje.

– Det føles veldig deilig. Jeg hadde to strake bronsemedaljer i kortbane-EM på 1500 meter, så da blir det ett år til med sølv, og så to gullmedaljer om noen år. Nei da, medalje er alltid utrolig kult, men personlig rekord smaker også veldig, veldig godt, sier Christiansen.

Torsdag kvalifiserte Christiansen greit til finalen på 1500 meter fri med tiden 14.24,19. Han hadde tredje beste tid. Onsdag ble han nummer seks i finalen på 400 meter fri.

Christiansen avsluttet samtidig en norsk jubelkveld. Tidligere fredag tok nemlig Tomoe Zenimoto Hvas (19) sølv på 200 meter medley. Han slo samtidig sin egen nordiske rekord med to sekunder.

Norge jakter fortsatt på sin første internasjonale gullmedalje siden 2012.