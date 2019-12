– Det har vært ganske ræva.

Martin Johnsrud Sundby åpnet pressetreffet på Lillehammer fredag ettermiddag på sedvanlig ærlig vis.

En 15.- og 16.plass i Finland forrige helg, i tillegg til en 31.plass og et brutt renn på Beitostølen, er ikke hverdagskost for mannen som tok sitt første individuelle VM-gull i Seefeld for ti måneder siden.

– Håndbrekket står på når jeg går

Nå leter han, uten hell enn så lenge, etter en forklaring på den dramatiske formsvikten.

– Det er en uvant situasjon å være i, selvfølgelig, at ting ikke fungerer. Det er også litt overraskende, for ting har egentlig vært på stell siste halvdel av høsten. Jeg har ikke noen supergod forklaring ennå på hvorfor ting har vært så seige. Men det er en eller annen brems som ligger der, som har kommet de siste to-tre ukene, som jeg ikke er helt komfortabel med. Vi driver og nøster litt opp i det. Det er en prosess. Jeg er veldig spent på lørdagen, sier han på pressetreffet dagen før 30 km fellesstart med skibytte står på programmet på Lillehammer.

Sundby gikk ikke nærmere inn på hva han tror grunnen til formsvikten er, men sier at et virus kan være en mulighet.

– Man er nødt til å prøve å finne feilen. Det er et eller annet som ikke fungerer. Og dette har kommet relativt akutt. Jeg må prøve å finne ut hvor bremsen ligger. Jeg har to-tre alternativer på bordet, så må jeg prøve å eliminere de ulike mulighetene. Det kan være et virus som ligger i kroppen som kan gi en skikkelig brems. Det er en del prøver som kan gi svar på det. Også er det et par andre scenarioer som ligger der som jeg må se på om det er mulig å ta tak i eller se på som en mulig forklaring til at håndbrekket står på når jeg går, sier han.

– Takler det bedre enn for tre-fire år siden

Det er allerede klart at Tour de Ski ikke står i Sundbys kalender denne sesongen, men resultatet lørdag vil ventelig bidra til å stake ut kursen videre i desember.

– Kuusamo var ikke allverden, og jeg tror ikke på mirakler, men jeg har gjort en del tiltak. Så får vi se om det har skjedd noe eller ikke, sier han.

På spørsmål fra Nettavisen om hvordan han håndterer situasjonen og om det går utover motivasjonen, sier 35-åringen, som fremstod i godt humør på pressetreffet, at han takler det bedre enn tidligere.

– Jeg takler det bedre enn for tre-fire år siden. Definitivt. Men det er en frustrerende situasjon, spesielt fordi jeg var i veldig god form for tre-fire uker siden. Og det er frustrerende, selvfølgelig.