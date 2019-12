Med tiden 1.51.74 tok Tomoe Zenimoto Hvas fra Bærum sølv i kortbane-EM på 200 meter medley i Glasgow fredag kveld.

– Det er helt utrolig. Mange følelser, bare positive. Jeg hadde aldri forventet at det skulle gå så bra, sier Hvas til TV 2.

– Det er dette jeg trener for. Det er derfor jeg står tidlig for å trene hver dag. Jeg har gjort noe riktig, i hvert fall, fortsetter Hvas.

Tiden til 19-åringen var også nordisk rekord med to sekunder, tredje beste tid i Europa noensinne og tidenes niende beste i verden.

– Jeg måtte sjekke et par ganger faktisk, for å bekrefte at det var min tid. Det kom nesten som et sjokk. Jeg var veldig overrasket, sier Hvas.

Andreas Vazaios fra Hellas vant EM-gullet med 1.50.85, som er ny europeisk rekord. Bronsen gikk til Phillip Heintz fra Tyskland.

Hvas åpnet raskt og var raskest halvveis i løpet. Med 50 meter igjen var han nummer to, bare seks hundredeler bak ledelsen. Nordmannen holdt den gode farten og tok sølv.

– Det er kanskje det største øyeblikket i min seniorkarriere. Det betyr utrolig mye for meg. Jeg kommer aldri til å glemme det, sier Hvas etter EM-sølvet.

Dette var 19-åringens andre internasjonale medalje. I 2017 tok han bronse i samme øvelse i København.

Torsdag var Hvas i finalen på 100 meter butterfly. Det var store forventninger til nordmannen, som var raskest i semifinalen, men han måtte ta til takke med en noe skuffende femteplass.