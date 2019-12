Slik beskriver han møtet med Epstein

Avsløringene og skandalen rundt Jeffrey Epstein har spredt seg utover USAs grenser, og nå også til Norge.

Flere prominente mennesker har møtt Epstein i løpet av de siste ti årene, etter at han i 2008 ble dømt for å ha betalt en mindreårig for seksuelle tjenester.

Tidligere denne uken beklaget kronprinsesse Mette-Marit at hun møtte den overgrepsdømte amerikaneren flere ganger i løpet av 2011 og 2013.

En annen nordmann som traff Epstein etter at han ble dømt i 2008, er Kjell Magne Bondevik.

– Det var under åpningsuken av FNs generalforsamling høsten 2013. Da er det mange middager, mottakelser og arrangementer man blir invitert til. En av dem var Epstein til stede på, uten at jeg på forhånd visste det eller visste hvem han var, sier Bondevik til TV 2.

– Etter på ble jeg sittende ved siden av han ved et kaffebord. Jeg fortalte om Oslosenteret. Han fortalte om at han var businessmann, tydeligvis veldig suksessrik, og filantrop som ga til gode formål. Jeg syntes Oslosenteret var et godt formål, så han inviterte meg til sitt kontor neste gang jeg kom til New York.

Takket nei

I 2015 møttes de to igjen, da Bondevik var i New York og oppsøkte Epstein gjennom hans sekretær.

– Det var ikke bare et kontor, det var et voldsomt boligkompleks på Manhattan. Da vi kom inn på det som skulle være kontoret, var det en stor sal med masse utstoppede dyr, malerier og kunstverk i rommet. Jeg fikk en litt rar følelse, også da han snakket om hvordan han eventuelt skulle gi disse pengene til Oslosenteret, så jeg gjorde ingen avtale. Da jeg kom tilbake etter møtet, googlet jeg han, og fant ut at han også var kriminell. Da la jeg bort den kontakten og fulgte ikke opp, sier Bondevik.

– Så du takket nei til penger fra denne mannen?

– Ja, jeg takket nei. Det er ikke alle penger en skal ta i mot. Og når jeg ser hva han egentlig har holdt på med, og det nå har blitt klarlagt enda mer, så er jeg jo glad for at vi ikke tok i mot den støtten, sier han.

– En person i din posisjon, som driver et ganske høyt profilert fredssenter ganske, hvor nøye er du med å sjekke de forbindelsene du møter på din vei?

– Vi prøver å sjekke. Det er klart at vi ikke har all verdens ressurser til å drive store undersøkelser, men det går jo an å bruke nettet og hvert fall få opp noe. Det var i dette tilfellet mer enn nok til at vi avslo å motta støtte, sier han.