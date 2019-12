Ble løslatt ved en feil – dro på voldtektsraid

Joseph McCann (34) var i en periode Storbritannias mest etterlyste mann. Det skjedde etter at han dro på en rundreise der han angrep, kidnappet, truet og voldtok en rekke tilfeldige personer.

Fredag ble McCann funnet skyldig på 37-tiltalepunkter i retten.

– Et av ofrene beskrev at hun så inn i McCanns øyne mens han angrep henne og at hun så ren ondskap. Ingen som var tilstede i rettssaken og hørte på bevisene, kan være i tvil om at hun hadde rett, sier politioverbetjent Katherine Goodwin i en uttalelse.

Elleve personer ble ofre for 34-åringens grusomme handlinger, åtte av dem ble voldtatt, skriver The Guardian. Den yngste var en gutt på elleve år, mens den eldste var en 71 år gammel kvinne.

– Han er et av de farligste individene vi noensinne har vært borti, sier Goodwin til Sky News.

34-åringen ble arrestert 6. mai, etter å ha begått en rekke lovbrudd i Hertforshire, London, Lancashire, Manchester og Cheshire, skriver Metropolitan Police på sine sider.

Feiltakelse

Flere peker på at McCanns to uker lange turné fylt av kriminelle handlinger kunne vært unngått, hadde det ikke vært for en feil i oppfølgingen av den tidligere straffedømte mannen.

I 2008 ble McCann fengslet etter å ha begått et innbrudd mens han var bevæpnet, og fikk en såkalt IPP-dom, skriver The Guardian. IPP står for «Imprisonment for public protection», eller fengsling for beskyttelse av det offentlige, og tilsvarer det som i Norge kalles en forvaringsdom.

Etter å ha kommet ut fra soning i fengsel, skal en IPP-dømt følges opp i samfunnet i minst ti år.

McCann ble pågrepet av politiet tidlig morgen 6. mai nær Congleton. En video som politiet har lagt ut fra pågripelsen, viser 34-åringen som heises ned fra et tre.

Slapp unna

Etter å ha blitt sluppet fri fra fengsel, begikk McCann et nytt innbrudd. Siden han var IPP-dømt, skulle han ha blitt fengslet igjen. I stedet fikk han en helt ny dom, med automatisk løslatelsesdato.

Det var etter denne løslatelsen at 34-åringen la ut på sin grufulle reise. Det første angrepet skjedde i Watford 21. april, da han truet med seg en 21 år gammel kvinne som var på vei hjem fra nattklubb.

Bare dager senere, 25. april, ble to kvinner på henholdsvis 25 og 21 år dratt inn i en bil. Kvinnene ble utsatt for overgrep i timevis. Etter å ha blitt bragt fra London til Watford, klarte de å rømme da en av dem knuste en flaske i hodet på 34-åringen.