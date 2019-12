Denne helgen er det Odense, Danmark som gjester mange av de beste lagene i verden for det som kanskje er den siste virkelige store Counter Strike-turneringen for 2019.

Selv om mye har endret seg på et år, er det mye som er likt som før. Team Liquid og Astralis kjempet for direkte plass til semifinale, Natus Vincere og mousesports er tilbake i sluttspillet og skal være blant lagene som gjør sitt for å runde av året på best mulig vis. Men at Pro League-finalen skulle se så lik ut ett år senere var ikke gitt midtveis i mai-måned.

Superdanskene

Fokuset før festen i Odense ligger nok en gang på Astralis. De dominerende danskene har klart å snu falmende form til stålsikker storhet i det vi ender tiåret, noe som egentlig er uhørt i CS-verden, i hvert fall uten lagendringer.

Og det er en grunn til at de klarer å gjøre det ingen har gjort før - «drengene» har lenge tatt det ekstra steget for å bli best in-game, men det er nok mentaliteten og forberedelsene de har tatt for seg utenfor serveren som har gitt dem muligheten til å komme seg tilbake på beina når ting begynte å vakle etter seieren i Katowice i mars.

Ernæringsfysiolog, mental trener, søvnforskere – alt har blitt tatt i bruk for å gi Astralis det lille overtaket for å holde seg - og kjempe seg tilbake, på toppen av tronen. Flere lag har også begynt å utforske denne biten utenfor serveren, men få lag har vært såpass seriøse i framgangen sin som danskene, og det merkes.

Mens Astralis tok et lengre avbrekk fra hyppig turneringsspill etter Katowice, kjørte de andre lagene på i kjent stil og deltok på det som var av turneringer på kryss og tvers av kloden.

Da Astralis meldte sin retur tre måneder senere i juni med uvanlig svake resultater, var det flere blant eksperter og fans som pekte på pausen fra turneringsspill som hovedårsak, og var sterk i troen om at «Astralis-æraen» som vi kjente den var over. De trodde heller ikke at vi ville få se det samme fryktinngyvende laget lenger da lag som Team Liquid hadde tatt fullt utbytte av fraværet til danskene ved å holde koken.

Kan de få konkurranse?

Om man spoler fram til begynnelsen av desember kan det virke som man var litt for raske på avtrekkeren. Astralis er atter en gang storfavoritt til å avslutte året som sist – med seier på hjemmebane og et tilbakeblikk på 2019 som verdens beste lag.

Der danskene gikk på en smell i sommerperioden har de svingt tilbake i full kraft fra høsten av, med major-seier nummer to for året i Berlin, andreplass i New York samt to ekstra trofeer i Beijing og Dallas.

På samme tid har to av Astralis sine argeste konkurrenter gjennom året i form av Team Liquid og Evil Geniuses (tidl. NRG) slitt gradvis mer og mer med en turneringskalender som ganske så sikkert har satt sine spor.

Nå vil helgen vise. Kanskje det er litt ekstra krutt igjen i Team Liquid og EG – kanskje Na'Vi eller mouz skal få en tidlig julaften.

Danskene derimot har kjørt sin egen vei på alle mulige vis, vært selektive og sikre i sin sak om hvordan de skulle klare å unngå veggen i alt kaoset. Og når alt er sagt og gjort skal vi ikke se bort i fra at lagets framgangsmåte i 2019 blir blåkopien for de fleste lag i året som følger – en seier i Odense hadde i hvert fall ikke vært et dårlig sluttargument, og det er noe jeg tror vi får oppleve også!