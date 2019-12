Troms politidistrikt opplyser at den fire år gamle jenta som døde på sykehuset torsdag kveld, er obdusert fredag.

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at hun døde av drukning i kombinasjon med alvorlig nedkjøling.

Jentas eldre søster (7) og mor (27) er også erklært død etter hendelsen. Den yngste jenta (1) ligger fortsatt på sykehus.

Den 27 år gamle kvinnen ble obdusert på fredag, og den foreløpige obduksjonsrapporten er ventet på mandag.

Den midlertidige obduksjonsrapporten for den syv år gamle jenta, ble offentliggjort torsdag. Den viste ingen sikre tegn til vold, og også i dette tilfellet ble dødsårsaken slått fast til å være drukning og alvorlig nedkjøling.

Spor til vannet

Det var klokken 17.28 mandag at politiet fikk melding fra en forbipasserende, om at det var observert en barnevogn ved Fagereng på Tromsøya, og at det gikk spor ned til vannet.

Politiet rykket ut, og det var den første politipatruljen på stedet som fant de fire som ble hentet opp av vannet.

Søstrenes avdøde mor etterforskes for drap og drapsforsøk. Barnas far er avhørt, og er ikke mistenkt i saken på noe vis.

Søker vitne

Fredag opplyste politiet at de ønsker å komme i kontakt med et vitne etter dødsfallene. De etterlyser en kvinne som trillet en barnevogn forbi den etterlatte barnevognen.

Etterlysningen kommer timer etter at det ble kjent at den fire år gamle jenta, døde torsdag kveld klokken 21.37.