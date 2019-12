Får 57 000 kroner mindre enn herrene for seier: – Det er fremgang

Lørdag begynner verdenscupsesongen for de kvinnelige skihopperne på Lillehammer.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har oppjustert pengepremiene før årets sesong, men, som NTB omtalte tidligere denne uken, er det fortsatt et godt stykke opp til herrene.

Mens vinneren blant herrene vil innkassere ca 93 000 kroner for en verdenscupseier, vil vinneren blant damene bare få 35 000 kroner.

– Den største inntekten vi har

– Jeg skulle ønske vi hadde samme lønna, men vi må innse at vi ikke har den samme lange historien innen skihoppinh som herrene har. Men det er veldig mange som sitter og mener noe om dette og synes at det er urettferdig, så jeg vil oppfordre de til å bli med og bidra og gå inn som sponsorer, sånn at vi jentene også får det vi fortjener, sier Maren Lundby til TV 2.

Kvinnene vil altså få 38 prosent av premiepengene herrene får. Forrige sesong var det bare 30 prosent.

Det er likevel langt opp til en rekke andre idretter. I verdenscupen i langrenn, for eksempel, får vinnerne like mye.

– Premiepenger er den største inntekten vi har, så det er på en måte det vi lever av. For en som hopper topp 10-15 i verdenscupen så vil ikke det være nok til å leve av. Det er dit vi ønsker å komme: at flere og flere kan leve av idretten. Men for øyeblikket er det ikke helt sånn, fortsetter Lundby.

– Går det fremover for kvinnene, eller går det for seint?

– Det er fremgang. Ser man på utviklingen, så har den vært ganske ekstrem. Men man vil jo ha ting bedre - man blir aldri helt fornøyd. Men det har blitt bedre enn det var for ti år siden. Da var det nesten ingenting.

Best i kvalifiseringen

Fredag klinte Lundby til med et hopp på 138,5 meter fredag og var best i kvalifiseringen til lørdagens storbakkerenn i Lillehammer.

Lundby hoppet soleklart lengst med sine 138,5 meter og vant 3,9 poeng foran Chiara Hölzl fra Østerrike på 2. plass.

Det var en klar forbedring sammenlignet med treningshoppene til 25-åringen tidligere på dagen. Da hoppet hun 112- og 127,5 meter.

– Det var bra med trøkk i skia sammenlignet med de andre hoppene. Alt i alt er jeg veldig godt fornøyd med gjennomføringen. Jeg bestemte meg for å gjøre det enkelt, sa Lundby til NTB etter kjempehoppet i kvalifiseringen.

Tre nordmenn klare

Silje Opseth ble nest beste norske på 6. plass etter et svev på 128 meter. Anna Odine Strøm ble nummer ni etter å ha hoppet 120 meter. Dermed får Norge med tre hoppere i lørdagens renn.