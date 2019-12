Therese Johaug debuterte i verdenscupen i januar 2007, 18 år og syv måneder gammel.

Lørdag vil Helene Marie Fossesholm debutere i verdenscupen, 18 år og seks måneder gammel.

– Blir spennende å se henne!

Forventningene er naturligvis store til sistnevnte før lørdagens skiatlon på Lillehammer, og et av temaene det ble snakket om på Lillehammer dagen før debuten er om Fossesholm kan hevde seg på samme måte som Johaug gjorde for 12 år siden.

Johaug tok en råsterk 8.plass på 10 km klassisk - og ble senere belønnet med en plass på VM-laget i Sapporo.

– Jeg har ikke snakket med henne enda, men mitt beste tips til henne er at hun ikke bør gjøre noe annerledes på lørdag enn hun gjorde på Beitostølen eller når hun går skirenn på Konnerud, der hun er fra. Jeg tror det viktigste er at hun går sitt eget løp og stoler på de kvalitetene hun har. Jeg tror hun kan gå bra her i helga. Det blir spennende å se henne, sier Johaug.

– Føler ikke noe press

Fossesholm så ikke nevneverdig preget ut av all oppmerksomheten hun fikk på fredagens pressetreff, men bronsevinneren fra junior-VM i terrengsykling tidligere i år vedgår at verdenscup ikke er helt som alle andre skirenn.

– Jeg har kjent litt på nervene - spesielt etter helga. Det har vært mange tanker i hodet, men jeg føler ikke noe press. Jeg er fortsatt ung og har forhåpentligvis mange år foran meg. Men jeg føler mer på at det er en ny situasjon, jeg har aldri gjort det før, og jeg har jo selvfølgelig forventninger til meg selv. Det er ikke sånn at jeg kommer hit og bare er fornøyd med å stille opp. Det er det ikke, sier hun til TV 2.

– Hva vil du være fornøyd med?

– Jeg er fornøyd om jeg har gått et godt løp. Og det vet jeg om jeg har gjort når jeg kommer i mål.

– Skal bare ut og gå fort

18-åringen imponerte med to tredjeplasser på Beitostølen.

Bare Johaug og Heidi Weng var sterkere på 10 km i både klassisk og fristil.

Med nevnte Johaug og Weng, samt Maiken Caspersen Falla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som lagvenninner, er det rikelig med erfaring i den norske troppen, men Fossesholm har ikke spurt de mer rutinerte for mye om tips og råd.

– Vi har ikke snakket så mye om det. Jeg har sett veldig mye på TV hvordan det fungerer, og jeg har jo snappet opp litt her og der. Det er selvsagt en forskjell, men jeg føler ikke det er noen forskjell på hva jeg skal gjøre. Jeg har de samme rutinene som alltid. Jeg skal bare ut og gå fort, sier hun.