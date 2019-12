– Talentene som lykkes på det høyeste nivået har alle noen fellestrekk

Flere og flere talenter har de siste årene markert seg på den internasjonale scenen i de største idrettene i Norge.

Mange har allerede fått sine definitive gjennombrudd internasjonalt, mens andre talenter trolig i løpet av kort tid vil ta steget opp i verdenseliten i sin idrett.

TV 2 Sporten vil de neste dagene presentere det våre eksperter mener er Norges største fremtidshåp i idrettene de følger tettest.

Bjørn Kr. Erevik har plukket ut de største ishockeytalentene, Petter Soleng Skinstad de han mener kan bli Norges kommende langrennsstjerner, Harald Bredeli har sett nærmere på Norges største håndballtalenter, Mads Kaggestad har plukket ut Norges største fremtidshåp i sykkel, og ekspertduoen Jesper Mathisen og Solveig Gulbrandsen har kåret det de mener er Norges største fotballtalenter født 1.1 2000 eller senere.

TALENTSJEF: Arthur Koot er leder for talentutvikling i Olympiatoppen.

– Vi ser noen fellestrekk

Leder for talentutvikling i Olympiatoppen, Arthur Koot, forteller til TV 2 Sporten at de som går fra å være talenter til å etablere seg i verdenstoppen i sin idrett alle har noen spesifike fellestrekk.

– Det å nå den absolutte verdenstoppen er noe mange prøver på men kun noen få klarer. Men for veldig mange som lykkes i å etablere seg på det høyeste nivået ser vi noen fellestrekk, forklarer Arthur Koot, før han ramser opp:

– De har utviklet et sterkt eierskap til sitt eget prosjekt. Over tid hatt de kvalitet i det daglige treningsarbeidet. De er utviklingsorienterte, nysgjerrige og søkende på det som kan gjøre dem bedre. Og de er omgitt av et godt miljø, sterk treningskultur og tilgang på kompetanse, forklarer han.

– Hvor viktig er den mentale biten med tanke på hvordan et talent kan nå verdenstoppen i sin idrett?

– Hver enkelt utøver som jobber mot å nå verdenstoppen lever sitt eget liv. For noen går det fort og andre bruker eller trenger lengre tid. Men felles for de fleste er at de møter motgang et sted på veien. Det å takle motgang, jobbe seg gjennom motgang, det krever mental styrke og ikke minst mental utholdenhet, påpeker han.

Roser arbeidet som gjøres med talenter

I sitt arbeid med å plukke ut de største norske talentene i de ulike idrettene, påpeker TV 2s eksperter at flere har tatt steget opp i verdenseliten.

Olympiatoppen synes utviklingen talentene viser er svært gledelig.

– Det er først og fremst svært gledelig at det kommer opp unge utøvere som etablerer seg i verdenstoppen, sier Arthur Koot.