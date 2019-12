Pep Guardiola fikk spørsmål om jobben Ole Gunnar Solskjær gjør i Manchester United, men Manchester City-manageren synes det er vanskelig å vurdere nordmannens arbeid.

– Bra. Det er vanskelig for meg å felle en dom over mine kollegaer. Jeg vet ikke hvordan de arbeider. Det er ukomfortabelt for meg. Han er en eksepsjonell person, men jeg vet ikke, sier han til pressen fredag – dagen før Manchester-derbyet på Etihad.



På sin pressekonferanse fikk Solskjær spørsmål om hva som har endret seg i Manchester-derbyene siden han spilte.

– Nå møtes vi i det minste hvert år. Det tok mange år før jeg spilte et Manchester-derby. Det har endret seg, og Manchester City er et bedre lag enn da jeg spilte. Fotball har endret seg ganske mye. Tidligere var det tillatt med flere skikkelige taklinger. Nå blir alt gransket, og det er mer teknisk og taktisk enn fysisk og psykisk. Et derby bør spilles som et derby. Vi driver ikke med basketball, og vi er klare, sier Solskjær.

Guardiola har ingen tro på at byrivalens historie vil spille inn i derbyet.

– Det er spillende som bestemmer hvem som vinner. Selvsagt er historien rik, de har kvalitetsspillere og du må prøve å vinne kampen, sier Guardiola.

Guardiola bekreftet at venstreback Oleksandr Zintsjenko er tilgjengelig igjen etter skade, mens midtbanespiller Ilkay Gundogan er tilbake etter å ha vært suspendert sist. Stjernespiss Sergio Agüero fremdeles er ute.

Før Manchester-derbyet ligger City på tredjeplass med elleve poeng opp til serieleder Liverpool. Manchester United er nummer seks med åtte poeng opp til den viktige fjerdeplassen. Elleve poeng skiller Manchester-lagene.

