Norge tapte for Nederland i den siste kampen i det innledende gruppespillet i håndball-VM.

Det gjorde ingenting for avansementet til hovedrunden, men betyr at Norge tar med seg to poeng videre før møtene med Danmark (søndag), Sør-Korea (mandag) og Tyskland (onsdag).

Håndballjentenes overkvinner Nederland er i førersetet i hovedrundegruppen med fire poeng med seg inn. Bedre nyheter er det for Norge at lagene fra gruppe B har tatt poeng fra hverandre, og at ingen flere går inn med full pott.

Tyskland har tre, Sør-Korea to, Danmark ett og Serbia null. To lag går videre. Per nå er Norge nummer tre på tabellen.

Irritert

Uten at det er en trøst for Emilie Hegh Arntzen.

– Jeg kjenner bare at jeg blir mer irritert over tapet på grunn av det. Med fire poeng hadde vi hatt en veldig god mulighet for å nå den semifinalen, men vi vil jo dit uansett vi. Vi må bare ta og vinne våre kamper i hovedrunden, sier Hegh Arntzen til TV 2.

– Vi hadde nok gått for å vinne alle kampene uansett, for det er det tryggeste, men selvfølgelig hadde det vært bedre med fire poeng.

– Vi har gjort det vanskeligere for oss selv, men det er ikke umulig. Vi er ikke Frankrike som er ute. Alt ligger fortsatt til rette, sier kaptein Stine Bredal Oftedal.

TABELLEN: Slik er stoda i mellomrunden før første kamp. SKJERMDUMP: IHF

I fjor hadde Norge null poeng med seg videre fra gruppespillet i EM. Da vant de alle kampene, og var nær med å gå til semifinalen.

Vekker?

Jentene virker motivert for oppgaven etter smellen mot Nederland

– Fy fader! Nå skal det smelle utpå der altså, sier Camilla Herrem til TV 2.

– Kanskje vi trengte en slik en. Vi kan ikke ha slike perioder som vi hadde i andreomgang. Nå får vi kjent litt på denne følelsen og hvor forbannet man er. Jeg vil ikke stå her en gang til med en slik følelse.

– Vi skal ta med oss det som var, så må vi snakke om det som var dårlig.

– Hva må dere forbedre til hovedrunden?

– Jeg syns at vi må være mye mer stabile på vårt nivå. Tett i forsvar, bruke tempoet. Det skal bli godt å møte de lagene vi skal. Jeg gleder meg i hjel. Vi har en jobb å gjøre før den tid.

Tøft

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener det hele er åpent, men advarer mot motstanden.

Det blir viktig å komme i gang på søndag.

– Det blir en meget, meget tøff kamp mot Danmark. De slo ut Frankrike, men er også avhengig av målvaktsspillet. Sandra Toft mot Silje Solberg kan bli en fantastisk kamp i kampen. Danskene er fysisk sterke, store og robuste. De har et godt forsvar, så der får vi brynt oss offensivt. Så er vi nødt til å få plukket ned de danske skytterne, stå bedre defensivt, slik at vi får en målvakt som kan plukke mer.