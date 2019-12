Selvkritisk Thorir: – Får ta en runde på kammerset

En strålende førsteomgang ble fulgt av et mareritt i den andre. Dermed ble det norsk tap for Nederland i håndball-VM.

Silje Solberg har vært strålende så langt i mesterskapet, men fikk det også tøffere fredag. Svakere forsvarsspill gjør det også langt vanskeligere å være keeper.

– Det er tungt når det blir mye nærskudd. Man får ikke de enkle ballene man vil ha. Jeg skulle gjerne hjulpet med litt flere redninger, så det hadde blitt seier, sier hun til TV 2.

– Ba du om å bytte selv?

– Jeg ba om to minutter på benken for å roe ned.

– Men så kom du ikke ut med det første, hva var grunnen til det?

– Andrea (Austmo Pedersen) er veldig flink på nærskudd, så vi tenkte at det spillet kunne passe henne fint, og hun hadde noen veldig gode og viktige redninger i starten der som var veldig viktig. Så vet man aldri hva som skjer. Jeg kom inn på slutten, og det holdt ikke, sier Solberg.

– Får ta en runde på kammerset

Bent Svele er kritisk til landslagssjefens vurderinger, og mener han burde disponert annerledes.

– Ja, det synes jeg. Jeg synes Silje Solberg satt for lenge på benken. Det er flott at Austmo Pedersen kom inn og at hun fikk et par redninger, men så begynte det å renne inn og hun var langt unna de ballene og da synes jeg Silje Solberg satt altfor lenge på benken. Det kunne han gjort noe med, sier TV 2s håndballekspert.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson tar selvkritikk på at ikke Solberg ble byttet inn igjen tidligere.

– Den hadde vi litt diskusjon på, det er Mats som har hovedtak på det. Det er klart, om jeg vil bytte, så kan jeg overstyre det, det er til syvende og sist mitt ansvar, men vurderingen lå i at det var en del nærskudd i den perioden og der var Andrea og tok et par. Så kom distanseskuddene igjen, fordi vi ble for defensive. Polman kom inn og de satte et par. Nå husker jeg ikke rekkefølgen på det, men jo vi kunne kanskje byttet et mål tidligere, men kanskje ikke så mye før det. Vi får ta en runde på det på kammerset når vi kommer tilbake, men sånn umiddelbart burde vi kanskje bytte et par angrep før, sier han til TV 2.

– Håpet jeg skulle redde flere

Andrea Austmo Pedersen fikk en god start på innhoppet sitt, men innrømmer at det ble tyngre etterhvert.

– Jeg kom inn i andreomgang, da vi spilte litt dårlig rett og slett. Vi gjorde dårlige valg fremover og det var mye rom bakover. Jeg håpet at jeg skulle redde flere baller. Jeg fikk noen redninger i starten, men etter det syns jeg at både jeg og forsvaret slet.