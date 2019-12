Ulrikke Falch og Gulla Martine Lina Stormoen, som går under artistnavnet Gulla, har støttet hverandre gjennom tykt og tynt. Nå gir de ut musikk sammen, og skuespilleren debuterer som artist på rapperens nye låt «Store jenter gråter ikke».

– Det var en fantastisk mulighet til å lage en låt med bestevenninna si. Vi har snakket mye om det. Ulrikke liker å synge og vi har funnet mye fellesskap i det. Da jeg lagde denne låta og hadde satt et vers, passet det veldig bra å ha Ulrikke med på den, sier Nordmoen til TV 2.

Falch forteller at hun er komfortabel med sin musikkdebut.

– Det føles ikke så utrygt, for nå har jeg jo bare fått lov til å være med på Gulla sin sang. Jeg får lov til å delta i hennes univers. Jeg gjør det med en jeg elsker og er trygg på, så det føles ikke som jeg slipper noe eller skal gi noe spesielt av meg selv, det føles bare veldig komfortabelt, sier hun.

– Må stå sammen

Albumet heter «Søstern min», og Nordmoen forteller at det overordnet handler om styrke.

– For å være sterk må man stå sammen, og jenter er ikke alltid de flinkeste på å stå sammen, «backe» hverandre og heie på hverandre. Jeg vil at jenter kanskje skal ta litt mer del i det å backe hverandre, være litt rausere mot hverandre og se at man får igjen for å hjelpe hverandre, sier artisten.

Artisten forteller at albumet har vært en reise for å finne styrken i seg selv og andre, noe Ulrikke Falch har vært en viktig del av.

– For meg handler det veldig mye om Gulla og min relasjon, forteller Falch og legger til.

– Og så handler det vel om det å være alt og ingenting samtidig, og at det er veldig strevsomt å navigere innenfor de rommene. Det å bare ha det godt med seg selv, men samtidig være usikker på hvem man er.

Engasjerte

Falch ble kjent gjennom sin rolle som Vilde i suksesserien «Skam» på NRK, men har etter at serien tok slutt også markert seg som samfunnsdebattant.

Blant annet har hun gitt ut boken «Jenteloven» sammen med komiker Sofie Frøysaa, og tidligere i år ble hun nominert til Jenteprisen.

Gulla kom med sin debutsingel «En annen dans» i fjor, før hun ga ut sitt første album, «Y». Albumet er en skildring om å vokse opp som del av «generasjon Y».

– Hva har vennskapet mellom dere to betydd når ting har vært tøft?

– Det betyr alt å ha noen som man vet er der og som støtter opp. Ulrikke har en fantastisk evne til å ordlegge seg, og en fantastisk evne til å sette ord på følelser, sier artisten og fortsetter:

– Hun er også veldig tøff i møtet med meg og mine følelser, og tør å spørre spørsmål. Det er helt essensielt at jeg har Ulrikke når jeg har det kjipt, for hun graver og hun stopper når hun trenger det, sier Gulla, mens Falch legger til:

– Jeg har aldri hatt et så nært forhold. Det Gulla har gjort er å pushe seg forbi det jeg hadde av grenser for å la noen være så nær. Det har forandret livet mitt på ekte.