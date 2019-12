Sauen Hjalmar har blitt en favoritt på Farmen, og har tidvis oppført seg som en hund inne på gården.

En av deltakerne som fikk god kontakt med sauen var Jens-Ivar Simonsen fra Djupvik i Kåfjord.

– Jeg savner Hjalmar. Han var så spesiell den sauen. Jeg undersøkte muligheten for å ta med Hjalmar hjem, men han kunne visst ikke flyttes over fylkesgrensa, forklarer Simonsen til TV 2.

– Det hadde vært fint å hatt han på en gård her i nærheten, fortsetter tromsværingen.

Strenge regler

Men strenge regler gjør at det ikke vil skje.

– Det stemmer. Man kan ikke flytte sauer over fylkesgrensene, sier Ingvild Farsjø.

Sammen med mannen eier hun sauen som har blitt allemannseie etter Farmen-innsatsen.

– Alle er sjarmert av ham. Det er ikke veldig vanlig med en kjendissau, smiler hun til TV 2.

Hun forteller videre at Hjalmar var et kopplam som har fått mye kjærlighet helt fra han var liten.

– Det er nok grunnen til at han er så kontaktsøkende. Han var veldig trygg på mennesker før han kom inn på Farmen-gården og derfor gikk det nok så bra, forklarer Farsjø videre.

ÅLREIT: Sauen Hjalmar nyter tilværelsen etter Farmen-suksessen. Her er han fotografert 6. desember 2019. FOTO: Privat

Populær sau

Hjalmar har blitt så populær at flere har tatt kontakt med produksjonsselskapet bak Farmen.

– Ja, de hevder det er flere som har lyst til å kjøpe Hjalmar. Det synes vi er koselig. Det er mye bedre for oss om vi vet han får et fint liv videre. Men det er viktig for oss at de som eventuelt overtar han er godkjent for sauedrift, og at de bor innenfor Telemark grunnet fylkesreglene, sier hun.

– Hva skjer om det ikke blir en handel?

– Da blir han nok slaktet. Vi kan ikke beholde han her. Da må han gå rundt alene, og det er ikke noe særlig da sauer er flokkdyr. Blander vi han med de andre her, blir det innavl. Det er sånn det er med sauedrift, forklarer hun.

Men enn så lenge har Hjalmar det helt strålende.

– Han har det kjempefint! Om det er reell interesse der ute kan vi mer enn gjerne vente litt, avslutter Farsjø.