– Vi jobber med å legge en ny plan

– Etterforskningen pågår med uforminsket styrke, og vi opplever at det går fremover, sier politiinspektør Tommy Brøske til TV 2.

– Hva mener du med at det går fremover?

– Fordi vi hver uke, og ofte hver dag, opplever at vi kvitterer ut oppgaver. På den måten går det fremover, sier han.

Det har gått 13 måneder og én uke siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog.

Ingen har fått livstegn fra kona til milliardær Tom Hagen, etter at hun snakket i telefon med et familiemedlem om morgenen den 31. oktober i fjor.

FRONTER SAKEN: Det er politiinspektør Tommy Brøske som har hovedansvaret for å løse Hagen-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Legger en plan

Politiet har det siste året offentliggjort potensielt bevismateriale i saken. Blant annet har de etterlyst en type sko, de har fortalt detaljer om opphavet til trusselbrevet som lå i huset, og de har fortalt at det ble funnet strips i boligen.

Til å begynne med etterforsket politiet saken som en kidnapping, men i sommer endret de teori. De mener at Hagen er drept og at gjerningspersonene har forsøkt å få det til å se ut som en kidnapping.

Politiet har tidligere hatt en ambisjon om å oppklare siden innen utløpet av 2019, men det virker nå mindre realistisk, mener Tommy Brøske.

– Å løse saken innen 2019 var en naturlig ambisjon da vi begynte. Nå jobber vi med å legge en ny plan for de neste ukene og månedene. Vi kommer til å opprettholde trykket fordi vi fortsatt har relevante oppgaver som må fullføres, sier han.

Undersøker biler

Politiinspektøren roser sine egne etterforskere som jobber med den tidkrevende etterforskningen. Brøske forteller at de har iverksatt ulike tiltak for å unngå trøtthet og slitasje hos betjentene.

– I hvilken grad oppleves det som et nederlag at saken ikke er oppklart?

– For oss er det ikke et nederlag. Det er gode grunner til hvorfor det er sånn, og det handler rett og slett om at vi ikke har fullført alle relevante oppgaver som må til for å finne en løsning, sier Brøske.

En av de mest sentrale oppgavene til politiet er det såkalte bilprosjektet. De har gjort en møysommelig jobb med å samle informasjon om bilene som har vært på veien på Fjellhamar i tidsrommet Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Her kan svaret ligge

Ifølge Tommy Brøske er det nå i underkant av ti biler politiet ikke har kontroll på. Tidligere har tallet vært rundt 20.