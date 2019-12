Det ble et stort puppefokus rundt Farmen-deltaker Ingebjørg Monique Haram både i Farmen og da hun var inne på Torpet. Spesielt én deltaker fra Torpet var veldig fascinert: Frank Tore Aniksdal.

Seerne får se en Frank som flere ganger mister fokus inne på Torpet på grunn av brystene til Ingebjørg, og han har blant annet kommentert at «Det er de største muggene jeg har sett».

– Vet du hva, han tar jeg meg ikke nær av. Alt Frank sier må man ta med en klype salt. Så det går helt fint, ler Ingebjørg som ikke bryr seg om Franks utsagn.

– Tull og tøys så mye du vil, bare ikke ta, legger hun til.

Seere kommenterte

Det var ikke bare deltakere inne på Farmen og Torpet som snakket om Ingebjørgs brystparti, også i innboksen til Ingebjørg tikket det etter hvert inn meldinger fra kvinnelige seere.

– Det er en del damer som kommenterer at de synes jeg burde dekke meg til mer, forklarer hun og legger til:

– Det synes jeg er synd, at vi skal be andre damer dekke seg til.

Hun forklarer at det var varmt, og de drev med tungt arbeid i stekende sol. Da var det beste å ha på seg en mindre topp for å ikke bli for varm.

– Hvis det var noen som gikk nakne på gården så var det mennene der, sier Haram og sikter til at flere menn gikk i bar overkropp.

Savnet sønnen

Noe av det tøffeste ved å være på Farmen-gården for Ingebjørg Haram var å være borte fra sønnen sin i så lang tid. Hun savnet han veldig.

– Jeg kan klare meg lenge uten mat, men uten han er det… Det er tøft! forteller Ingebjørg.

Alenemor

Haram er alenemor til den fem år gamle sønnen sin, og ønsker gjerne å finne en å stifte en større familie med.

– Jeg har ikke vært på utkikk, men møter jeg noen som er drømmemannen så skal du ikke se bort ifra at jeg slår meg til ro og kanskje popper ut en til, ler Ingebjørg.

For det er en type mann Ingebjørg ser for seg, og hun viser til Funkygine (Jørgine Massa Vasstrand) sin mann Morten Sundli som et eksempel.

– Hvis jeg finner en mann som elsker min sønn så mye som han elsker hennes barn, da er jeg frelst! Da er det nesten halleluja altså, sier Ingebjørg.

Se video øverst i saken.