Hevder hemmelig rapport viser at Boris bløffer om brexit

Corbyn viste i en tale i London fredag til en fortrolig regjeringsrapport som angivelig sier at det vil bli tollsjekk mellom Nord-Irland og fastlandet under den avtalen som Johnson har forhandlet med EU.

– Dette er kalde, harde fakta som uomtvistelig viser de ødeleggende følgene som Johnsons brexitavtale vil ha for store deler av landet vårt, sa Corbyn.

Corbyn og Johnson møtes fredag kveld til debatt på BBC for siste gang før valget. Rapporten blir antakelig et sentralt tema.

Boris Johnsons viktigste budskap under den pågående valgkampen er å få Brexit overstått, tre år etter folkeavstemningen i 2016. Slagordet er misvisende, sier Corbyn.

– Mangelfull informasjon

Han mener at statsministeren vil be velgerne gå til urnene uten å informere dem om viktige konsekvenser.

Regjeringsnotatet viser ifølge Labour-lederen at det både blir tolldeklarasjon og sikkerhetssjekk mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, stikk i strid med Johnsons løfte om at det ikke blir noen form for grense i Irskesjøen.

Labours brexitplan er å forhandle fram en ny avtale i Brussel, en avtale som omfatter en tollunion. Denne avtalen skal så legges fram til en ny folkeavstemning. Corbyn har etter eget utsagn tenkt å forholde seg nøytral i saken.

Storbritannias stuntvalg ble utskrevet for å løse den lammende brexitkrisen, men mye av valgkampen har dreid seg om helsevesenet.

Helsepolitikk

Det offentlige helsevesenet NHS (National Health Service) gir gratis behandling for alle i Storbritannia, en ordning som ofte blir kritisert for sine mangler, men som elskes av briter flest, og forsvares med nebb og klør.

For mange velgere er debatten om hvordan NHS skal bli en bedre ordning mye viktigere enn de mindre håndfaste argumentene til statsminister Boris Johnson om hvorfor hans brexitavtale er den beste for framtiden.

Både Det konservative partiet og Labour lover en betydelig styrking av NHS over de neste fem årene hvis de vinner valget neste torsdag. Men de mistenker hverandres motiver.

Labour-leder Jeremy Corbyns fremste argument er at Boris Johnson og hans liberalister vil undergrave NHS ved å åpne for privatisering i en framtidig handelsavtale med president Donald Trump. Labour hevder også at amerikanske legemiddelgiganter venter på å rykke inn i Storbritannia i ly av en handelsavtale.