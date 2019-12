Regjeringen gjorde store endringer i 2017 – nå har de snudd på nesten alt

– Mange familier ble kastet ut i usikkerhet og man ble bekymret over hvor lenge man kunne få pleiepenger. Disse familiene var allerede i en veldig vanskelig situasjon, og endelig kan mange av disse nå få den forutsigbarheten og tryggheten de trenger, sier SV-lederen.

I november annonserte barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad at de gjør flere endringer i ordningen som gikk på at foreldre mister retten til pleiepenger på dagen dersom barnet dør.

Endringen vil tre i kraft allerede fra 1.1.2020. Det mener Bjørnebekk-Waagen bare skulle mangle.

– Det er bra at vi igjen får på plass en overgangsordning. Her har regjeringen rotet det til, og da skulle det bare mangle at dette ryddes opp i raskt, sier hun.

– Endret ved en feil

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener pleiepengeordningen som regjeringen arvet fra de rødgrønne partiene var alt for dårlig, og at de i 2017 utvidet ordningen slik at langt flere familier fikk rett til pleiepenger.

– I 2013, da vi overtok, var det 9362 mottakere av pleiepenger. I 2018 var tallet økt til 28133 mottakere. Etter utvidelsen har vi fått tilbakemeldinger fra brukere og Stortinget, som har ønsket seg ytterligere endringer. Det har vi valgt å lytte til. For oss er det viktigste at familier med alvorlig syke barn sikres best mulig hjelp, sier Hauglie til TV 2.

Statsråden innrømmer at endringen som ble gjort i 2017, som førte til at foreldre mistet pleiepenger på dagen dersom barnet døde, ble gjort ved en feiltakelse.

– Vi foreslår nå å gjeninnføre ordningen. I tillegg foreslår vi å innføre en helt ny ordning, der de som ikke har mottatt fulle pleiepenger sammenhengende i tre år, vil få det i seks uker etter at barnet dør. I motsetning til før vil altså nå alle pleiepengeforeldre som mister et barn få støtte, sier Hauglie.

SV mener imidlertid at denne ordningen forskjellsbehandler foreldre, og har fremmet et forslag om at alle skal motta pleiepenger i tre måneder etter barnets død, uansett hvor lenge man har mottatt støtte.

Forslaget skal stemmes over i Stortinget på onsdag.