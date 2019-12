– Vi har etterlyst dette veldig lenge, og vi setter pris på at det endelig kommer, sier gruppeleder Jarle Paul Opsal i UP i Møre og Romsdal.

Han står sammen med kollega Ane Austnes og vinker inn bilister som kjører for fort i 50-sona på E136 på Lerstad i Ålesund. Her signerer fartssynderne forelegget med bruk av pekefingeren direkte på skjermen på mobiltelefonen.

Milliontap

– Har du et norsk fødselsnummer eller et såkalt D-nummer kan vi tilby et digitalt forenklet forelegg i stedet for papirblekka som vi har jobbet med tidligere. Forelegg blir registrert med en gang, prikkene kommer i prikksystemet umiddelbart og Statens innkrevingssentral får opplysningene fra oss i løpet av veldig kort tid. Du kan logge deg på Altinn når du kommer hjem og betale bota med en gang, sier Opsal til TV 2.

Da unngår også politiet og statskassa annullering og oppheving av forelegg på grunn av håndskrevne bøter i dårlig forfatning.

– Anslagsvis har forelegg til en verdi på 10 millioner kroner gått tapt på grunn av penner som ikke virker i kulda og regn som fikk bokstavene til å flyte utover, sier UP-sjef Steven Hasseldal til TV 2.

Stor gevinst

De første UP-patruljene tok i bruk det nye digitale verktøyet i januar i år, og hittil har 15.000 fått digitale forelegg. Bare to har blitt kansellert.

– Nå rulles dette ut i hele politi-Norge og alle politidistriktene skal ta i bruk appen innen årsskiftet, opplyser Hasseldal.

Han forteller om en betydelig effektivisering, ikke bare ute på kontrollstedet, når politiet i år skriver ut 120.000 forelegg.

– Dette gjelder ikke minst etterarbeidet. Før måtte påtalejurister gå gjennom alle forenklede forelegg, og både godkjenne og signere disse før prikker ble registrere manuelt i ettertid. Forelegget ble deretter sendt til Statens innkrevingssentral. Nå går dette helt automatisk i alle ledd. Alt i alt er det store summer vi sparer og effektiviserer på dette tiltaket, forteller Hasseldal.

GLAD: Jarle Paul Opsal i UP i Møre og Romsdal kommer ikke til å foreleggsblokka. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Når kommer det betalingsløsninger som gjør at fartssyndere kan gjøre opp på stedet?

– Det en ordning vi må se på. Det vil gjøre det enklere og mange er opptatt av å få gjøre boten opp på stedet. Det bør være mulig å realisere i løpet av ikke alt for lang tid, mener UP-sjefen.

– Mer effektive

Ute på kontrollen er UP-mannskapene veldig fornøyde med det nye verktøyet.

– Vi blir mer effektive og jeg tror at vi gjennom dette skal klare å stanse ennå flere fartssyndere nå som vi bruker mindre tid på skrivearbeidet. Eneste utfordring så langt er at det ikke er like enkelt for alle å signere med fingeren på skjermen, men her kommer det verktøy som skal hjelpe oss, sier Jarle Paul Opsal i UP til TV 2.