Det opplyser Coop i en pressemelding fredag.

– Vi tilbakekaller produktene etter at det er funnet innhold av melkeprotein uten at dette er oppgitt i ingredienslisten. For de som har allergi mot melk kan dette gi allergiske reaksjoner. For dem som ikke er allergisk mot melkeprotein, er produktene trygge å spise og drikke, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge i pressemeldingen.

Kunder som har kjøpt de aktuelle produktene og har melkeallergi, bes levere produktet tilbake til butikk, slik at de kan få refundert pengene.