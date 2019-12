Det melder flere britiske medier fredag ettermiddag.

Chelsea kan signere spillere igjen i januar etter at klubben har fått opphevet overgangsnekten av FIFA.

London-klubben ble funnet skyldig i 150 regelbrudd osm inkluderte 69 akademispillere over flere sesonger, heter det i uttalelsen fra FIFA.

Chelsea fikk ikke lov til å signere spillere på to overgangsvinduer.

CAS (Court of Arbitration for Sport) har halvvert straffen til kun ett vindu, det var årets sommervindu. Chelsea ble straffet med en bot på 230 000 pund, rundt 2,6 millioner norske kroner etter dagens kurs.

«Blessing in disguise»

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg sier hun er spent på hvordan dette påvirker Lampards tilnærming til stallen i januar.

– Det interessante nå er hvordan dette påvirker Lampards prosjekt. Mange har ment at overgangsnekten har vært en slags «blessing in disguise», fordi det har gjort at Chelsea måtte satse på egne talenter. Dermed har spillere som Abraham, Mount, Tomori og James fått sjansen. De har imponert, og det store spørsmålet er hva som skjer hvis det kommer eldre, mer etablerte stjerner inn nå i januar.

– Litt overrasket

Finstad Berg mener dette var ikke helt som forventet.

– Jeg er i grunn litt overrasket. Samtidig har vi sett tidligere at straffer ikke blir så strenge som man opprinnelig trodde, sier hun om nyheten.

Likevel mener hun at opphevelsen kan føre til at andre klubber ikke tar reglene på alvor i like stor grad som før.

– Det kan bli et problem at sanksjonene oppleves litt som «ulv, ulv». Det er gode grunner til at vi har strenge regler når det gjelder kjøp av mindreårige spillere. Vi vet at mange klubber tøyer regelverket, og hvis sjansen for å bli sanksjonert for regelbrudd er lav, vil flere klubber ta sjansen, sier Finstad Berg.