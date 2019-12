I dag kom det frem at Lars Lagerbäck forlenger som landslagssjef for Norge.

Én avgjørende faktor for svensken var at spillerne ville ha ham med videre.

– Jeg har stortrives og fått all den støtten som finnes. Da støtteapparatet og spillegruppen ga uttrykk for at de ville at jeg fortsetter, så var det veldig lett å takke ja, sier landslagssjefen til TV 2.

Landslagsspillerne er meget fornøyd etter at 71-åringen og assistent Per Joar «Perry» Johansen fortsetter til 2022.

– Fantastiske nyheter at Lars forlenger. Det beste som kunne skjedd landslaget. Dette blir bra, sier Tarik Elyounoussi til TV 2.

– Jeg tror jeg snakker på vegne av spillergruppen når jeg sier at vi er fornøyde med at Lars og Perry blir med videre. Vi trives godt på samling sammen og har stor tro på at de kan videreutvikle det vi allerede har startet på. Så vi gleder oss til fortsettelsen og spesielt til de kampene i mars, sier Mohamed Elyounoussi til TV 2.

Jarstein: – Vil virkelig vinne for Lars

Også landslagskeeperen gir uttrykk for hvor godt det er at svensken fortsetter.

– Det er veldig gode nyheter for oss! Under Lars har vi utviklet oss i riktig retning, laget er mer spennende enn på mange år og Lars er en trener som får det beste ut av oss. Og når vi går ut på banen så har vi virkelig lyst å vinne for ham, forteller Rune Almenning Jarstein til TV 2.

Joshua King fortalte under forrige landslagssamling at han ga Lars Lagerbäck klar beskjed om fremtiden.

– Jeg tok ham til side og sa at han måtte skrive under på en ny kontrakt på to år. Jeg håper at han hørte på meg og at det er i boks, sa King til TV 2 den gang.

Målet er mesterskap

Det gjorde Lagerbäck, som nå håper å ta Norge til mesterskap.

– Målet er å kvalifisere oss for EM-sluttspillet og deretter VM-sluttspillet i 2022, sier Lagerbäck.

For å komme seg til EM må Norge vinne over Serbia på Ullevaal i playoff-semifinale, for å så vinne mot Skottland/Israel i en eventuell finale som gir EM-billett. Begge kampene spilles i mars.