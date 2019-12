Norsk mareritt: – Nå fikk vi en på tygga

Nederland-Norge 30-28 (14-18)

Anført av Stine Bredal Oftedal tok Norge kommandoen mot Nederland, men i andreomgang leverte ikke de norske jentene som tidligere i mesterskapet.

Dermed endte det med 28-30-tap for Nederland og et skudd for baugen med tanke på VM videre.

– Vi slapp oss ned litt over hele linja. Vi spilte litt dårligere i angrep, var litt dårligere på returløp og litt svakere i forsvar enn vi var i første omgang. Det var det lille Nederland trengte for å ta oss igjen og få ledelse i tillegg. Det var en svak andreomgang, sier Kari Brattset Dale til TV 2.

– Jeg er mest skuffet over at vi ikke klarte å snu deg igjen. At kamper mot så gode lag varierer, det må man egentlig regne med, men at vi ikke klarer å snu det til vår favør igjen, det liker jeg ikke, sier kaptein Stine Bredal Oftedal.

Etter pause sluttet Silje Solberg å redde og andrekeeper Andrea Austmo Pedersen klarte ikke få den innflytelsen hun måtte for at Norge skulle kjempe seg tilbake.

Men det var ikke bare et keeperproblem.

– Det var en god førsteomgang, men andreomgangen er langt under pari. Forsvaret sprakk opp, Nederland kjørte tempo og får ikke keeperredningene vi trengte, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Det er tydelig at frustrasjonen brer seg.

Landslagssjefen var heller ikke fornøyd.

– Nå fikk vi en på tygga, det gjorde vi, sier Thorir Hergeirsson til TV 3.

– Vi sliter i begge ender i andre omgang, vi må være ærlig på det. De som lykkes i første omgang får det kanskje ikke like godt til i andre, og når det snører seg til fremover blir det for mye inn i midten. Det blir litt stress. Vi forsøker å bytte spillere og spill uten at vi helt får treff på det. Så tar vi kanskje litt av det med oss bakover, fortsetter han.

– Gjør det enda mer bittert

Dermed er Norges gode rekke mot Nederland brutt.

Det er sjette gang på rad de møtes i et mesterskap. Norge har vunnet de fem foregående. Siste tap var i VM i 1999. Trøsten får være at det var et VM som endte med gull.

Tapet betyr at Norge går inn i hovedrunden med to poeng, mens Nederland, som begynte så dårlig mot Slovenia går inn med full pott - som eneste lag.

– Det gjør det enda litt mer bittert at vi har mistet den lille muligheten til forsprang, men det er helt opp til oss. Kanskje dette kan være en liten vekker og vi kan være enda mer skjerpa de neste kampene, sier Brattset Dale.